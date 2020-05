Governo do Amapá divulga lista de profissionais da saúde classificados

O Governo do Amapá divulgou no sábado, 2, o resultado da chamada pública emergencial para a contratação temporária de profissionais da área de saúde. Os selecionados atuarão exclusivamente nos Centros Covid-19 dos municípios de Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Oiapoque.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai entrar em contato via e-mail com os profissionais habilitados, orientando sobre o dia e horário que deverão se apresentar no local de lotação para entrega documental e assinatura do contrato. Além disso, os profissionais serão instruídos e capacitados para atuação direta de casos da Covid-19.

Ao todo 3.058 currículos foram analisados para o preenchimento de 451 vagas para médicos, fisioterapeutas, biomédicos, enfermeiros, condutores de veículos de emergência, técnicos de enfermagem, técnicos em radiologia, assistentes sociais, técnicos em laboratório e psicólogos. Das 10 categorias, apenas a médica não foi possível o preenchimento total de vagas.

A dos aprovados foi publicada em Diário Oficial. Veja aqui

Conforme edital, o contrato será por tempo determinado, com validade de 90 dias, a contar da data da assinatura e pode ser prorrogado, caso a pandemia perdure.

Fonte; Portal GEA