PF deflagra operação para combater comércio ilegal de animais silvestres no AP

Macapá/AP – A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (10/05) a

Operação Marraquexe*, para investigar o comércio ilegal de animais silvestres,

exóticos e em extinção.

A ação é resultado de um trabalho em conjunto com o Ministério Público Federal

e contou com o apoio do Ibama. Policiais federais cumpriram três mandados de

busca e apreensão na cidade de Macapá, em endereços ligados a um homem de

25 anos suspeito de vender os animais pela internet. As vendas eram realizadas

em grupos compostos por brasileiros e estrangeiros na rede social Facebook.

De acordo com as investigações, o homem colocava a venda répteis de espécies

variadas, constantes na lista da Convenção de Washington sobre o Comércio

Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção

(CITES). Dentre os animais, foram identificadas duas espécies oriundas da

Venezuela e da Índia.

O homem irá responder, na medida de suas responsabilidades, por crimes contra

a fauna, a administração ambiental e organização criminosa. Se condenado, as

penas podem chegar a 12 anos de prisão, além do pagamento de multa.

* Marraquexe é uma é uma cidade do centro-sudoeste de Marrocos, onde está

localizada a famosa praça Jemma el-Fna, inscrita na lista de Patrimônio Mundial

da Unesco e famosa pela presença dos encantadores de serpentes.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá