Domingo de Páscoa tem marabaixo no Laguinho

A partir do dia 09 de abril, as 17h, no Centro Cultural Tia Biló (Associação Raimundo Ladislau), o marabaixo vai entoar seu canto e rufar seus tambores no bairro do Laguinho, em Macapá.

É o início das festividades em louvor ao Divino Espírito e a Santíssima Trindade dentro do secular ciclo do marabaixo, evento tradicional do calendário cultural do Amapá, realizado até a década de 1940, em frente a cidade de Macapá pelas famílias afrodescendentes que habitavam no local até o período de instalação do Território Federal do Amapá.

De acordo com as famílias tradicionais e devotos mais antigos das festividades do ciclo, bem antes do processo de urbanização da cidade de Macapá, o evento já acontecia em frente a Igreja de São José, e seus ritos eram realizados com a dança chamada de “carioca”, um desafio corporal de gingas e dançados, muito provavelmente relacionada à capoeira.

O Ciclo do marabaixo segue o calendário do período litúrgico católico, com início no “sábado de aleluia”, na Favela, e no bairro do Laguinho, acontece a partir do “domingo de Páscoa”, chamado de “marabaixo da ressurreição”

Neste primeiro ritual do ciclo, é celebrado a parte lúdica com rodas e cantorias de ladrões de marabaixo, participação de comunidades marabaixeiras e também onde é servida para os convidados a tradicional gengibirra e o saboroso cozidão e durante este período ocorrem várias atividades como; rezas, ladainhas, bailes, levante e derrubada de mastros, cortejos e festejos em louvores as divindades.

PROGRAMAÇÃO DO MARABAIXO NO BARRACÃO DA TIA BILÓ

09 de abril – Marabaixo da Ressurreição. Domingo de Páscoa

13 de maio – Sábado do Mastro, corte nas matas do Curiaú, às 09:00h

14 de maio – 2º Marabaixo às 9h da manhã. Domingo do Mastro, até a 00:00

17 de maio – 3º Marabaixo às 16h – Quarta-feira da murta do Divino Espirito

Santo (até o amanhecer do dia 18/05, quinta-feira da hora), com a levantação do

mastro do Divino às 06:00h.

18 de maio – 19h início das novenas do Divino Espirito Santo- quinta-feira

19 de maio – 21h 1º baile dos sócios do Divino Espirito Santo – sexta-feira

26 de maio – 19h – início das novenas da Santíssima Trindade – sexta-feira.

27 de maio – 20h – 2º baile dos sócios do Divino Espirito Santo – sábado.

28 de maio – Domingo do Divino Espirito Santo, às 07:00h – Missa na Igreja São

Benedito. Após a Missa, café da manhã na casa do festeiro.

16h: 4º Marabaixo – murta da Santíssima Trindade até o amanhecer do dia 29

de maio com a levantação do mastro da Santíssima Trindade, às 6h.

29 de maio – 1º baile dos sócios da Santíssima Trindade – segunda-feira

03 de junho – sábado, às 21h 2º baile dos sócios da Santíssima Trindade.

04 de junho – Domingo da Santíssima Trindade, às 7:00h: Missa na Igreja São

Benedito.

Após a Missa, café da manhã na casa do festeiro.

08 de junho – Corpus Christi – quinta-feira

11 de junho – 17h – Domingo do Senhor com a derrubação dos mastros e as escolhas dos festeiros para o próximo ano

A programação do ciclo do marabaixo 2023 é realizado pela Associação Raimundo Ladislau e acontece no Centro Cultural Tia Biló, na Rua Elizer Levy, 632, no bairro do Laguinho, a partir das 18h.

