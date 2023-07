Com quase 6 mil missões, Grupo Tático Aéreo do Governo do Amapá completa 17 anos

Fortalecido pelo Estado nos últimos 6 meses com novos equipamentos, GTA já atuou em 128 ações de segurança e resgate.

Marcelle Corrêa/Colaboradores: Rodrigo Juarez

Nesta sexta-feira, 30, o Grupo Tático Aéreo (GTA) completa 17 anos de existência, como uma das principais unidades especializadas da segurança pública do Governo do Amapá, com quase 6 mil missões operacionais de combate ao crime e de resgate em todo o estado e áreas das ilhas do Pará.

O grupamento está integrado ao sistema operacional de ação imediata da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Nos seis meses deste ano, fortalecido pelo Governo do Estado e com novos equipamentos, principalmente de salvamento, já atuou em 128 operações policiais e de resgate, do total de 5.979 ações de sua trajetória.

O GTA é formado atualmente pela força conjunta de 40 integrantes que vieram da Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e Polícia Civil (PC). Juntos compõem a Coordenadoria de Operações Aéreas (Copaer).

“Este ano, em seis meses, alinhado à política de defesa social do governador Clécio Luís, estamos fortalecendo o sistema operacional de toda a segurança pública e o GTA é uma das prioridades. Além do trabalho de resgate a equipe passou a auxiliar de forma muito significativa o policiamento preventivo e ostensivo, tanto com o uso do helicóptero como com as equipes em solo, que atuaram quase que diariamente com incursões em áreas de risco de Macapá e Santana”, destaca José Neto, secretário da Sejusp.

Guardiões dos céus, com quase duas décadas de atividade, o GTA se transformou em braço forte das missões humanitárias, busca e salvamento, defesa civil, prevenção e resposta a acidentes ambientais.

O sub coordenador do grupamento, capitão Muller Bryan da Silva, que está há 8 anos na unidade fala sobre a honra e alegria em fazer parte do GTA, que ganhou notoriedade da sociedade e se consolidou como um dos órgãos da segurança mais admirados pelos cidadãos.

“É uma satisfação servir a sociedade tanto na parte preventiva, repressiva efetuando o trabalho policial, como no transporte humanitário em que temos ajudado muitas pessoas que moram em locais de difícil acesso. Então, pra nós não tem honra maior do que servir a população amapaense”, disse o capitão.

Combate aos grupos criminosos

Em 2023, o GTA tem se destacado como uma ferramenta operacional de combate à crimes violentos, principalmente contra as ações de grupos criminosos no estado, auxiliando em diversas operações coordenadas pela Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop), da Sejusp, como as ações contínuas da operação “Integração Pela Vida” onde foram efetuadas 29 prisões, cumpridos 4 mandados de prisão e apreensão de 12 armas de fogo, além de várias porções de drogas.

O GTA também tem trabalhado em operações pontuais da Sejusp e outros órgãos da segurança pública de maneira integrada.

Ações na pandemia

Durante o período crítico da pandemia da Covid-19, em 2020, o GTA atuou em mais de 500 operações, principalmente em atendimentos de saúde com transporte de diversos equipamentos, como os de proteção individual (EPIs), respiradores, balas de oxigênio, insumos e profissionais da linha de frente da saúde e segurança pública para os municípios do interior do estado.

No início da pandemia, as aeronaves também foram usadas para o transporte de material biológico para exames da covid no Instituto Evandro Chagas, em Belém/PA.

Resgate de naufrágio

Ainda em 2020, durante o resgate de vítimas do naufrágio do navio Anna Karoline 3 que naufragou no dia 29 de fevereiro, no Sul do Amapá, as aeronaves do GTA fizeram parte da estrutura montada para o resgate de sobreviventes, buscas por desaparecidos e translado de corpos.

Na época a segurança pública contou com 5 aeronaves: 2 do Grupo Tático Aéreo, 2 cedidas pelo Executivo paraense; e um helicóptero de grande porte da Marinha do Brasil.

Parto nas alturas

O Arquipélago do Bailique fica a 180 quilômetros da capital. A viagm em embarcação para a capital poderia durar de 12 a 15 horas e com o GTA o translado da paciente caiu para 40 minutos de voo, o socorro rápido aumentava as chances de vida para mãe e bebê. Porém, apressada, 15 minutos antes do pouso, Sibele Vitória, que recebeu esse nome em homenagem ao GTA, chegou ao mundo de maneira bem peculiar, nas alturas.

O parto improvisado foi feito pela equipe do GTA e por uma enfermeira do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). No dia seguinte, mãe e filha, saudáveis, receberam a visita da equipe que as acolheu e prestou socorro.

Missões solidárias

O GTA também atua em missões solidárias, com diversas ações sociais realizadas pelas equipes que se unem e levam brinquedos, cestas básicas e materiais escolares a muitas crianças dos municípios e comunidades do Amapá.

Uma das ações mais esperadas do ano é o Natal Solidário com a presença do Papai Noel do GTA que leva presentes a bordo do helicóptero Gavião 01.



Breve Histórico

O Grupo Tático Aéreo (GTA) foi criado em 30 de junho de 2006. O helicóptero Gavião Uno, ou Gavião 01, foi adquirido em 2015 e se tornou ferramenta indispensável na segurança pública do estado. Antes, a aeronave que atendia às ocorrências era alugada.

Em 2019, as operações aéreas ganharam outros reforços, com uma aeronave de asa fixa, modelo CESSNA T210N, que foi batizada com o nome Gavião 02 e um caminhão tanque (CTA), que comporta até 4 mil litros de combustível. Em solo a unidade passou a contar com dois veículos operacionais.

