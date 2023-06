Governador Clécio Luís entrega Deck do Curiaú à comunidade quilombola do Amapá

Em seis meses, o Governo do Estado inaugurou mais uma obra estruturante, para incentivar o turismo sustentável.

Resgatar a ancestralidade e devolver um espaço sagrado para quem é dono de fato e de direito foi o sentimento do governador Clécio Luís ao entregar, na noite de quinta-feira, 29, o novo Deck do Curiaú para a comunidade quilombola que leva o mesmo nome.

Ao lado da ministra da Cultura, Margareth Menezes, da comunidade quilombola e demais autoridades, o governador destacou a participação dos moradores na construção do projeto de revitalização, que incluiu ainda a concessão de dois restaurantes para empreendedores da região.

Cartão postal do Amapá, o Deck fica localizado na Área de Proteção Ambiental (APA) do rio Curiaú, que liga a região ao Rio Amazonas. O investimento foi de R$ 1,9 milhão, recursos do tesouro estadual.

“Hoje reafirmamos que a ancestralidade precisa ser respeitada. Este cartão postal turístico do nosso estado significa a conquista do povo negro. Esse lugar, bonito do jeito que está, vai alimentar muito mais as histórias, a autoestima e o destino do povo do Curiaú. É assim que vamos construir o Amapá que queremos. As obras são importantes, mas o que vai nos levar adiante é o nosso povo e a nossa história, e honrar essa história”, frisou o governador.

O local foi todo revitalizado e conta com dois restaurantes, banheiros, rampa com acessibilidade, voltada para pessoas com deficiência física, mobilidade reduzida e crianças menores, além de escadaria que era de madeira e agora é em concreto, dando maior segurança para os banhistas e tendo maior durabilidade.

Ao som do batuque e dos ladrões (músicas tradicionais do marabaixo), e o balanço das saias rodadas, a ministra Margareth Menezes, destacou que esse foi um momento histórico de resgate e de tradição do povo negro amapaense.

“Um momento realmente muito emocionante, pois este espaço representa toda a identidade do seu povo, ricos de história e ancestralidade. Que esse local seja cuidado, mantido bem preservado pela comunidade que o representa”, disse Margareth.

Uma das propostas para revitalização do local foi a valorização e geração de emprego local. De acordo com a presidente da Associação de Moradores da Comunidade do Curiaú, Maria Celestina, a própria comunidade solicitou ao governo, os serviços.

“O sentimento é de gratidão, nós esperamos muito por essa entrega que está acontecendo hoje. Nós fizemos esse apelo ao governador Clécio, que nos atendeu, e isso representa um compromisso com a nossa comunidade”, contou Celestina, emocionada.

O senador Randolfe Rodrigues reforçou que o momento é de resgate da identidade cultural do povo amapaense.

“É mais que um ponto turístico, aqui o povo negro marcou e forjou a sua identidade, de onde sai os nossos símbolos, os nossos cânticos ao som das caixas de marabaixo. É um espaço de resistência da identidade cultural do nosso povo. Parabenizo a gestão do governador Clécio e todos aqueles que fizeram parte desse momento, porque os moradores do Curiaú merecem”, disse o senador.

Foto: Jorge Jr.

Geração de emprego e renda

Os próprios moradores da comunidade foram contratados para executar os serviços de revitalização, além de assumir os restaurantes do ambiente.

Ouvir os moradores e integrá-los aos projetos faz parte do compromisso da gestão estadual em estabelecer um contato mais próximo com as comunidades amapaenses.

“A partir destes diálogos, a gente tem condições de começar a se posicionar em cada pasta, em casa secretaria para definir de qual maneira podemos construir o melhor caminho de gestão pública junto às comunidades”, destacou Clícia Di Miceli, secretária de Cultura.

Moradora do Curiaú, Joacileide da Silva, foi uma das empreendedoras contempladas pelo edital da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), para desenvolver atividade comercial no deck.

“Vai ser um crescimento profissional maravilhoso. Aqui é um fluxo muito grande é uma oportunidade para poder mostrar nosso trabalho e a minha paixão pela cozinha, não vai faltar camarão no bafo”, contou, animada.

De acordo com a secretária de Turismo, Anne Monte, a revitalização do balneário, que iniciou em 2022, foi uma prioriodade do Governo do Amapá nesses seis meses da nova gestão. O Deck do Curiaú sairá na vanguarda do turismo sustentável e esse potencial pode ser melhor explorado com a ajuda dos próprios moradores.

“A meta é atrair mais visitantes, ampliar as oportunidades de renda para a comunidade e valorizar os pontos turísticos do estado, além de desenvolver o empreendedorismo”, destacou a secretária.

A solenidade contou com apresentações culturais, marabaixo, pôr do sol, e passeio no rio Curiaú. Participaram da cerimônia, autoridaes, secretários de estado e o presidente do Sebrae Amapá, Josiel Alcolumbre, que na ocasião, também representou o senador Davi Alcolumbre. O deck da APA do rio Curiaú fica localizado na Zona Norte da capital, na Rodovia AP 070.

Foto de capa: Jorge Jr.

Portal GEA de Notícias

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...