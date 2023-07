Governo do Estado promove Feira do Produtor Rural na Fazendinha, em Macapá

Ação acontece no sábado, 1º, a partir das 8h, na Escola Estadual Jacinta Carvalho. Também haverá emissões de documentos e serviços de saúde.

Weverton Façanha

Em mais uma ação de apoio à agricultura familiar, o Governo do Amapá realiza neste sábado, 1º, a Feira Itinerante do Produtor Rural no bairro da Fazendinha, na zona sul da capital. Serão 15 famílias de produtores comercializando legumes, frutas, hortaliças e peixe por preços acessíveis para a população. O público também terá acesso a atendimentos de saúde, jurídicos, emissão de documentos e práticas esportivas.

Uma das principais atividades será a venda de pescado vivo da espécie pirapitinga, por R$ 14 o quilo. A ação acontece na Escola Estadual Jacinta Carvalho, das 8h às 13h.

A feira é coordenada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural (SDR) com objetivo de gerar renda aos empreendedores locais e, ao mesmo tempo, ampliar o acesso da população a produtos saudáveis e ações de cidadania.

“Está é a segunda edição da feira que realizamos em 2023. Sempre procuramos fazer as atividades em locais estratégicos, para atender a população de maneira geral. Além da feira também conseguimos parceiros para levar outros serviços sociais”, destacou o gestor da SDR, Kelson Vaz.

A primeira edição da Feira do Produtor Rural ocorreu no mês de abril no Habitacional Macapaba e mais de 1,8 toneladas de alimentos foram comercializados.

A ação faz parte de uma política pública integrada e conta com o apoio dos seguintes órgãos:

Secretaria de Estado de Saúde (Sesa);

Secretaria de Estado de Trabalho e Empreendedorismo (Sete);

Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SEPM);

Secretaria de Estado de Desporto e Lazer (Sedel);

Secretaria de Estado de Educação (Seed);

Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS);

Polícia Militar (PM);

Corpo de Bombeiros Militar (CBM);

Super Fácil;

Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AP);

Ministério do Trabalho.

Foto da capa: Erich Macias

Portal de Notícias GEA

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...