Mais de 320 mil de amapaenses inadimplentes podem se beneficiar com o MegaFeirão Serasa e Desenrola

● Quase 44% da população brasileira está inadimplente, de acordo com a mais recente edição do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa;

● Até 28 de março, inadimplentes podem quitar pendências financeiras por meio das ofertas especiais do MegaFeirão Serasa e Desenrola;

● Rio de Janeiro e Mato Grosso são os Estados com a maior representatividade de endividados;

● Brasileiros de 41 a 60 anos são os que mais têm dívidas (35%), seguidos pelos consumidores de 26 a 40 anos (34,2%).

Lançado esta semana e com duração até 28 de março, o 1º MegaFeirão Serasa e Desenrola promete ajudar brasileiros a quitar suas dívidas com descontos de até 96%. No Amapá, mais de 300 mil de pessoas inadimplentes podem ser beneficiadas com a ação. Promovido pela Serasa em parceria com o Ministério da Fazenda e os Correios,o inédito mutirão emergencial de renegociação de dívidas oferece ofertas variadas, online para o Brasil todo nas plataformas da Serasa – site e app.

Em janeiro, o Brasil registrou 72 milhões de inadimplentes (43,91% da população), de acordo com o Mapa de Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa. Durante o período, o valor total das dívidas chegou a R$ 382,8 bilhões, com média de R$ 5.311,96 por pessoa endividada.

O levantamento também identificou que o público de 41 a 60 anos é o grupo que mais acumula débitos (35%), seguido pelos consumidores de 26 a 40 anos (34,2%) e pelos que têm mais de 60 anos (18,8%). Já as pessoas de até 25 anos são as que menos têm dívidas (12%).

O Amapá tem 325.872 pessoas em situação de inadimplência.

Em relação aos tipos de dívidas, a maior parte está concentrada no setor de contas básicas como água, luz, gás, as chamadas utilities (47,45%). Em seguida aparece bancos e cartões (13,78%) e varejo (10,91%). Nas faixas etárias os mais inadimplentes têm entre 26 e 40 anos (36,7%), seguido de 41 a 60 anos (34%), até 25 anos (15,2%) e pessoas acima dos 60 anos (14,1%).

Rio de Janeiro, Mato Grosso e Distrito Federal são as unidades federativas com maior representatividade de inadimplentes, com 53,46%, 52,60% e 52,41% da população adulta endividada, respectivamente. Piauí, Santa Catarina e Maranhão, por sua vez, registraram as menores médias: 35,59%, 37,01% e 38,93%, respectivamente.

Na tabela abaixo estão o número e a representatividade de inadimplentes em todos os Estados:

UF Pop. Adulta Inadimplentes Representatividade RJ 13.742.974 7.346.971 53,46% MT 2.673.741 1.406.303 52,60% DF 2.454.346 1.286.318 52,41% AP 625.254 325.872 52,12% AM 2.975.939 1.547.511 52,00% RR 479.757 237.081 49,42% MS 2.138.342 1.054.824 49,33% SP 36.666.320 16.959.494 46,25% TO 1.190.154 543.716 45,68% PE 7.300.381 3.295.866 45,15% RO 1.362.531 613.403 45,02% CE 7.014.608 3.151.225 44,92% RN 2.744.166 1.211.239 44,14% AC 631.790 278.204 44,03% GO 5.561.108 2.361.668 42,47% SE 1.765.862 746.276 42,26% PR 9.010.500 3.724.304 41,33% AL 2.470.370 1.013.808 41,04% BA 11.372.581 4.582.346 40,29% MG 16.903.119 6.786.437 40,15% PA 6.341.500 2.543.416 40,11% RS 9.074.485 3.564.546 39,28% ES 3.190.138 1.247.556 39,11% PB 3.082.542 1.203.728 39,05% MA 5.098.901 1.984.840 38,93% SC 5.834.320 2.159.116 37,01% PI 2.443.638 869.672 35,59%

A capital com o maior valor em débitos é São Paulo, onde os consumidores devem mais de R$ 30 bilhões. Rio de Janeiro (R$ 17,3 bilhões) e Brasília (R$ 9 bilhões) aparecem na sequência.

O estudo da Serasa mostra ainda que o segmento de bancos e cartões é responsável pela maior parte das dívidas no Brasil (29,37%). Em seguida, destacam-se as Utilities – contas básicas de água, luz e gás – (23,09%), instituições financeiras (16,76%) e varejistas (10,95%).

Negocie pelos canais digitais da Serasa

Para aproveitar as ofertas até o final de março, consumidores de todo o país podem consultar os canais oficiais da empresa e negociar com descontos do MegaFeirão Serasa e Desenrola de forma online:

● Site: www.serasalimpanome.com.br

● App Serasa: Android e iOS

● WhatsApp: (11) 99575–2096

Além disso, é possível regularizar suas pendências em todas as agências dos Correios do Brasil, a partir de uma taxa de R$ 4,20.

