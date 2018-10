Centro de Estudos Políticos, Religião e Sociedade realiza II Encontro Científico

O II Encontro Científico do Grupo Centro de Estudos Políticos, Religião e Sociedade (Cepres) ocorrerá nos dias24, 25, 26 e 27 de outubro de 2018 na Universidade Federal do Amapá (Unifap) e contará com a participação especial do Professor Sérgio Junqueira da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP).

Aos interessados em participar do evento, informamos que as inscrições serão somente on-line, na página do evento: https://doity.com.br/ii-encontro-cientifico-do-grupo-centro-de-estudos-politicos-religiao-e-sociedade-cepres/ (Não haverá inscrições no dia do evento).

E o credenciamento será realizado no dia do evento da seguinte forma:

1) Para quem for participar do evento apenas na condição de ouvinte levar um 1kg de alimento não perecível e documento com foto para a confirmação de seus dados.

2) Para quem for participar na condição de ouvinte e apresentar trabalho acadêmico, no ato do credenciamento será cobrada uma taxa de R$5,00+1kg de alimento não perecível, apresentar documento com foto.

Para apresentação de trabalho o prazo para submissão será no período de 01 de outubro de 2018 e até o dia 08 de outubro, de acordo com o edital de chamada (https://drive.google.com/file/d/1HSdCDblMscD_7gGbAD06KzANaszYRIlu/view) deverá ser enviado resumo para o e-mail grupo.cepres@gmail.com.

Para mais informações: cepres.unifap@gmail.com ou https://www.facebook.com/cepresunifap/

PROGRAMAÇÃO

PALESTRA: A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DE ENSINO RELIGIOSO

PALESTRANTE: Dr. Sérgio Junqueira (GPER/IPFER)

MEDIADORES: Rafael Santos Duarte (IPFER) e MSc. Maria Lourdes Sanches Vulcão (SEED)

DIA: Quarta 24/10

HORA: 18:00 h – 21:00 h

LOCAL: Auditório do SINDSEP (Av. Almirante Barroso, 21 – Central, Macapá – AP, 68900-041)

PALESTRA: BASE NACIONAL CURRICULAR COMUM (BNCC): Ensino Religioso na Educação Básica

PALESTRANTE: Dr. Sérgio Junqueira (GPER/IPFER)

MEDIADOR: Dr. Wanildo Figueiredo (Faculdade Atual).

DIA: Quinta 25/10

HORA: 18:00 h – 21:00 h

LOCAL: Auditório de Engenharia Elétrica (DCET) da UNIFAP

PALESTRA: Cultura, Política e Religião em Âmbito Islâmico*

DIA: Sexta 26/10

HORA: 09:00 h – 12:00 h

LOCAL: Auditório de Engenharia Elétrica (DCET) da UNIFAP

(*OBS: Essa palestra será feita apenas em parceria com o nosso evento, não estará inclusa dentro do pacote de inscrição para o nosso evento. Para essa palestra, será pedido uma contribuição de R$10,00 e as inscrições serão feitas NA HORA.)

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

Grupos de Trabalho:

– Religião e Política

– Religião, Gênero, Sexualidade e Direitos Humanos

– Religião e Educação

– Identidade, religiosidade e manifestações religiosas na Amazônia

– Expressões das Religiões e Religiosidades na Contemporaneidade

DIA: Sexta 26/10

HORA: 14:00 h – 18:30 h

LOCAL: Universidade Federal do Amapá- UNIFAP

PALESTRA: As doenças a luz da Espiritualidade

PALESTRANTES: Padre Paulo Roberto (IJOMA), Dr. Pablo Cristiano Alves Coelho (IJOMA)

MEDIADORA: Profª. Drª. Maria Conceição Cordeiro (UNIFAP)

DIA: Sábado 27/10

HORA: 09:00 h – 12:00 h

LOCAL: Auditório do IJOMA- Instituto João Magalhães