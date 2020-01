No Buritizal, projeto “Agora é Jardim” dispõe de espaço inédito de lazer para cães

A Prefeitura de Macapá, por intermédio da Secretaria Municipal de Manutenção Urbanística (Semur), em parceria com o Petshop Milênio, implantou pela primeira vez na capital um espaço de entretenimento para cães de pequeno porte, denominado Point do Pet, onde contém obstáculos por onde os cachorros deverão superar da forma indicada (Circuito De Agility). O ambiente está localizado na Rua Santos Dumont, esquina com a Avenida Feliciano Coelho, no Buritizal.

O Point do Pet apresenta os seguintes obstáculos: dois túneis, uma rampa, um salto simples, um slalom e três argolas. “Otimizamos aquele espaço, onde estava se formando uma lixeira viciada, e implantamos o projeto ‘Agora é Jardim’ com casinha para os cachorros, que já tinham demarcado o local e outros circulavam por lá. No último sábado [4], houve um encontro com cachorro da raça Husky Siberiano. Essas ações ganharam um grande movimento de doações de brinquedos e alimentos para cães abandonados, que não tínhamos a dimensão disso”, avaliou o secretário de Manutenção Urbanística, Claudiomar Rosa.

A pedagoga Samara Sarges destacou a relevância do espaço. “Para mim, é uma novidade, um espaço público de lazer para cães, com brinquedos, para socialização; pracinha com casinhas, comedouro e bebedouro para os cachorros abandonados, ótima iniciativa da Prefeitura de Macapá”.

Para denunciar a formação de lixeiras viciadas ou descarte incorreto de resíduos sólidos, a população pode acionar o contato 99970-1078, que também recebe mensagens via WhatsApp.

Cliver Campos

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...