Usuários de transporte por aplicativos são alertados sobre veículos que rodam com painel luminoso

O alerta é da Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) em relação aos carros de passeio que transportam passageiros por meio de chamadas por aplicativos. É que, na capital amapaense, alguns veículos começaram a rodar com um sistema de LED com o nome do aplicativo no para-brisa.

Para o diretor-presidente da CTMac, André Lima, a preocupação é com os possíveis riscos aos passageiros que passarem a usar esse serviço diretamente nas ruas. “O que entendemos com esses carros que estão implementando painel luminoso é que as pessoas podem ser induzidas a chamar o transporte de forma livre nas ruas, sem usar o aplicativo, e negociar ali mesmo o valor da corrida. Porém, a gente precisa alertar os passageiros que é perigoso, pois não se sabe se esses motoristas são, de fato, cadastrados no sistema dos aplicativos”.

“Queremos resguardar a segurança dos munícipes, que se for para usar esse meio de locomoção, que seja da forma correta, acionando o aplicativo, que já traz as informações sobre a placa e a identificação do condutor”, alerta o diretor-presidente. Os aplicativos são um meio de transporte urbano de serviço privado e não há regulamentação para a implementação de luzes no para-brisa do carro.

A CTMac iniciará fiscalizações cobrando a apresentação da corrida no aplicativo. Caso não houver comprovação, o motorista será punido e enquadrado no transporte irregular de passageiros, que é infração considerada gravíssima, com multa de R$ 293,47, além da remoção do veículo e a perda de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Cléia Andrade

