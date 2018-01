Vigilância Sanitária prossegue fiscalização em praças de Macapá

A Vigilância Sanitária continua o cronograma de fiscalização em estabelecimentos que comercializam alimentos em praças de Macapá. A atividade, que começou na semana passada, já foi desenvolvida nas praças Chico Noé, Nossa Senhora de Fátima e da Conceição. Na ação, proprietários e funcionários recebem orientações higiênico-sanitárias.

No total, 22 estabelecimentos foram vistoriados. Destes, somente um estava com a licença sanitária em dia. Os demais foram notificados para que deem entrada ao processo de licenciamento sanitário e corrijam falhas apontadas pelos fiscais. “Esse é um trabalho de sensibilização e orientação junto aos proprietários quanto à importância da emissão da licença sanitária e aos manipuladores de alimentos sobre a forma correta de manusear e armazenar o produto que eles utilizam”, diz a chefe da Divisão de Fiscalização e Controle de Alimentos, Martiana Barros.

A fiscalização chegará a alguns bairros que também possuem praças e arenas de esporte. O objetivo é fazer com que os pequenos empreendedores também se adequem as exigências sanitárias. “É necessário que as pessoas que trabalham nesse ramo entendam que a comercialização de alimentos precisa cumprir uma série de requisitos para resguardar a saúde do consumidor, e o primeiro passo para isso é o licenciamento sanitário”, completou Martiana.

Até 31 de janeiro, mais seis praças recebam os fiscais para a continuação desse trabalho. Os proprietários têm prazo de 10 dias para procurar a Vigilância e dar entrada ao processo de licenciamento. Após esse período, se persistir as irregularidades, o estabelecimento é notificado, podendo receber o interdito sanitário.

A vigilância sanitária fica no prédio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), na Avenida General Osório, nº 365, Laguinho, com funcionamento das 8h às 14h.

Jamile Moreira