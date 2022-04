Covid-19: confira os pontos de vacinação desta quarta-feira (20)

Serão ofertadas a primeira, segunda, terceira e quarta dose da vacina contra Covid-19.



A Prefeitura de Macapá oferta nesta quarta-feira (20) o imunizante contra a Covid-19 para crianças, adolescentes e adultos. Todos os públicos poderão iniciar ou dar continuidade ao ciclo de imunização. As vacinas são disponibilizadas diariamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), pontos extras e drive-thru.



Público:

Crianças de 5 a 11 anos

Adolescentes de 12 a 17 anos

Público geral acima dos 18 anos

Pessoas acima de 60 anos

Profissionais de saúde

Imunossuprimidos

Gestantes, puérperas e lactantes imunossuprimidas.

Locais:

A vacinação acontecerá nas UBSs Coração, Rosa Moita, Brasil Novo, Pacoval, Perpétuo Socorro, Raimundo Hozanan, Cidade Nova, Infraero I, Padre Raul Matte, Marcelo Cândia, Congós, Macapaba, Pedrinhas, Álvaro Correa, São Pedro, Curiaú, Marabaixo, Rubim Aronovitch, Leozildo Fontoura, BR-210, Novo Horizonte, Pantanal, Lélio Silva e Fazendinha, que funcionarão das 8h às 17h.

O imunizante também estará disponível no drive-thru Floriano Peixoto, que funcionará das 9h às 15h e na Unidade Covid Santa Inês, que atenderá o público das 9h às 17h. Estes dois pontos são exclusivos para os públicos de 12 anos +, incluindo os adultos, com oferta de doses correspondentes.

Público atendido nesses locais:

1ª Dose

Para o público de 12 a 17 anos com Pfizer

Para o público em geral com 18 anos +

Para crianças de 5 a 11 anos



2ª Dose

De Pfizer para quem iniciou o ciclo vacinal há 21 dias

De Astrazeneca para quem iniciou o ciclo vacinal há 8 semanas

De CoronaVac para quem está no período de recebimento

Para o público infantil que estiver no período de recebimento.

3ª Dose

Para público de 12 a 17 anos com comorbidade ou imunossuprimidos

Para público em geral de 18 anos+

Para pessoas imunossuprimidas

4ª Dose

Reforço para pessoas imunossuprimidas

Gestantes, puérperas e lactantes imunossuprimidas

Pessoas com 60 anos +

A vacina está disponível em todos os locais e horários que atendem o público adulto. O prazo de intervalo da 3ª para a 4ª dose é de quatro meses.

Reforço Janssen (2ª dose)

Para quem recebeu a 1ª dose da vacina Janssen. A oferta ocorre, exclusivamente, no ponto de drive-thru da praça Floriano Peixoto, que funciona das 9h às 15h.

Documentos

Para receber o imunizante, é necessário apresentar os originais de um documento oficial com foto e carteira de vacinação. Para pessoas com comorbidade, é necessário também o laudo que comprove a condição. O público que receberá a 2ª dose deve apresentar a carteira de vacinação com indicação do recebimento da 1ª dose. Já as pessoas que receberão a 3ª e 4ª dose do imunizante, deverão ter a indicação da 2ª e 3ª dose da vacina, respectivamente.

Outras vacinas

Os pontos de imunização também vacinarão contra influenza, que é direcionada às pessoas acima de 60 anos e o sarampo, que é feita por livre demanda.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...