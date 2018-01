57% dos brasileiros vão alterar seus planos de ter filhos por conta da Reforma da Previdência, revela estudo

O apoio à Reforma é maior na região Norte com 45% e menor na região Nordeste com 36%

A discussão em torno da Reforma da Previdência continua a todo vapor em 2018. Acontecerá ou não? O Palácio do Planalto pretende abrir as torneiras das emendas parlamentares para a aprovação da Reforma da Previdência antes do final de fevereiro.

Aqueles que aprovam ou reprovam a reforma já podem sentir o peso dela? Em caso de aprovação, uma das principais mudanças é o tempo de contribuição para garantir a aposentadoria e isso também pode refletir no planejamento familiar. Diante de um cenário econômico em transição, o trabalho será priorizado em detrimento da constituição de famílias com filhos?

Pesquisa nacional sobre possíveis impactos da reforma previdenciária no planejamento familiar

Estudo Reforma da Previdência e seu Impacto no Planejamento Familiar,conduzido pelo site Trocando Fraldas, contou com a participação de 16 mil usuários, sendo o público feminino a maioria, representando 15 mil. O questionário foi disponibilizado entre os dias 5 e 16 de janeiro deste ano e obtiveram-se respostas espontâneas, indicando a faixa etária, sexo e local de moradia dos participantes.

O que os resultados revelam?

58% dos brasileiros consideram a reforma da previdência desnecessária;

O maior índice de reprovação foi obtido entre 25 e 34 anos de idade, principalmente entre os que declararam não querer mais filhos;

O índice de reprovação não diverge entre sexos ou entre pessoas com ou sem filhos;

O apoio à Reforma é maior na região Norte com 45% e menor na região Nordeste com 36%;

Em Rondônia, Santa Catarina e Amapá quase metade da população apoia a Reforma, enquanto menos de um terço nas regiões Rio Grande do Norte, Distrito Federal e Paraíba.



Desejo de Alteração no Planejamento Familiar devido à Reforma

57% dos brasileiros vão alterar seus planos de ter filhos por conta da Reforma;

Na região Sul o impacto será menor com 50%;

Entre aqueles que consideram a reforma em seu planejamento familiar, mais da metade reduzirá a quantidade de filhos que pretendia ter;

Entre aqueles que queriam filhos e não desejam mais, a reforma na previdência é o principal motivo;

Acima dos 30 anos, menos da metade dos participantes vê importância quanto ao planejamento familiar, porque já o concluíram.

Índice de Impacto Negativo da Reforma de acordo com a pesquisa (por idade e sexo)

População geral 60% 18 a 24anos 57% 25 a 29anos 62% 30 a 34anos 67% 35 a 39anos 66% 40 a 44anos 65% 45 a 49anos 53% 50 a 54anos 54% Acima de 54anos 44% Mulher 61% Homem 52% Comfilho 63% Sem filho 57%

Daiana Barasa – Assessoria de Comunicação