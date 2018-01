Desembargadores que julgarão Lula já receberam memorial de defesa do ex-presidente

O advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin, entregou, nessa segunda-feira (22), aos três desembargadores que vão julgar o recurso do petista os memorais do caso, que são documentos com um resumo da apelação.

Zanin explicou que, como o recurso tem cerca de 500 páginas, os memorais destacam os principais argumentos dos defensores.

De acordo com o advogado, a entrega do material é uma prática comum em julgamentos colegiados.

Também nessa segunda-feira (22), o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Carlos Veloso, se reuniu com o presidente do Tribunal Reginal Federal da 4ª Região (TRF4), desembargador Thompson Flores.

Segundo Veloso, o encontro serviu para prestar solidariedade aos magistrados que vão analisar o recurso e para assegurar que os desembargadores possam julgar o caso de acordo com suas consciências.

O presidente da Ajufe destacou que o processo é complexo e envolve muita alegação. Segundo Veloso, os advogados que militam dentro dos autos são muito preparados, os procuradores do Ministério Público Federal (MPF) são cuidadosos e os juízes têm vasta experiência e muito conhecimento acadêmico.

O magistrado disse, também, que este não é um julgamento que já está definido e acrescentou que há uma série de possibilidades que podem sair de lá, mas que, independentemente da decisão, a Ajufe vai apoiar os desembargadores.

EBC