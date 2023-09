Sebrae promove 1° Seminário de Ecossistema de Inovação em Santana, na próxima quinta (5)

O seminário visa apresentar uma estratégia de uso da inovação para impulsionar o desenvolvimento econômico do município

Brenda Pires

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) promove o 1° Seminário de Ecossistema de Inovação no Município de Santana. O objetivo é mapear o ecossistema municipal, estruturar um plano de atividades, promover o desenvolvimento territorial como eixo estratégico transversal aos setores econômicos, ciência, tecnologia e inovação. O seminário acontece no Escritório Regional do Sebrae em Santana, no dia 5 outubro, das 9h às 12h.

“O intuito do Seminário de Ecossistema de Inovação é qualificar pequenos negócios e potenciais empreendedores nas temáticas de inovação, tecnologia e empreendedorismo ancorado nas necessidades locais e com foco na aprendizagem disruptiva”, declara o gerente da Unidade de Soluções Inovadoras e Competitivas do Sebrae no Amapá (Unic), Bruno Castro.

Ecossistema

São espaços que agregam infraestrutura e arranjos institucionais e culturais, que atraem empreendedores e recursos financeiros, constituem lugares que potencializam o desenvolvimento da sociedade do conhecimento e compreendem, entre outros, parques científicos e tecnológicos, cidades inteligentes, distritos de inovação e polos tecnológicos.

ELI

A abordagem de Ecossistemas Locais de Inovação (ELI) busca compreender de maneira sistêmica o ecossistema de inovação de um município ou de uma microrregião geográfica, considerando suas vocações econômicas e seu potencial tecnológico, para promover o desenvolvimento local, sob a ótica da inovação, e estruturar uma intervenção coordenada de longo prazo.

O ELI tem como objetivo principal aumentar o grau de maturidade do ecossistema de inovação local; para isso é fundamental ampliar a efetividade de integrantes das vertentes, melhorar a entrega de valor de cada um deles, bem como ampliar a integração entre as instituições e criar uma dinâmica de diálogo e de cooperação coletiva.

Coordenação

O 1° Seminário de Ecossistema de Inovação no Município de Santana é coordenado pelo gerente da Unidade de Soluções Inovadoras e Competitivas do Sebrae no Amapá (Unic), Bruno Castro, e colaboração da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Sebrae no Amapá (UPPDT).

Programação

Data: 5 de outubro de 2023 – Quinta-feira

Evento: Credenciamento e café da manhã

Hora: 8h30

Evento: Abertura oficial com a diretoria executiva do Sebrae

Hora: 9h

Evento: Apresentação da Metodologia de Ecossistema de Inovação e cases de Sucesso

Hora: 9h10

Evento: Kickoff e início da aplicação prática da Metodologia ELI com os participantes do seminário

Hora: 9h40 às 12h

Fonte: Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Decreto nº 9.283/2018).

Serviço:

Sebrae no Amapá

