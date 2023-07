Competição Soletrando premia alunos do ensino fundamental da Escola SESI Amapá

Com muita habilidade e conhecimento, os alunos da Escola SESI Amapá demonstraram todo o seu potencial na edição 2023 do Soletrando.

A atividade, que já é tradicional na instituição de ensino, envolveu estudantes do 3º ao 9º ano do ensino fundamental.O projeto tem o objetivo de promover a leitura, já que os alunos devem aprender a grafia das palavras, a partir dos livros utilizados em sala de aula.

O princípio da competição é o aprendizado da Língua Portuguesa, para torná-lo mais prático e contextualizado. Para participar da etapa final foram escolhidos três representantes por turma, definidos por meio de testes de soletração.A bibliotecária, Glaucilene Pinho, enfatizou que a atividade vai além do conhecimento técnico, pois incentiva a interação entre os estudantes também. “Além contemplar as competências socioemocionais, aprimora os saberes e o desenvolvimento da prática oral, da leitura e da escrita, estimulando o cognitivo de maneira lúdica, o que resulta no aprendizado efetivo. Assim, conseguimos envolver as crianças e isso é imensamente gratificante”, afirmou.

Esta é a segunda vez que a aluna Isis Pinho conquista o primeiro lugar no Concurso, que está na 4º edição. Em 2021 representou muito bem o 3º ano e este ano se consagrou campeã novamente, agora no 5º ano. “Nós estamos felizes pelo título de bicampeã da Isis, ela se dedica e é muito empenhada. Sem dúvida a iniciativa da escola de promover o concurso é excelente para melhorar a leitura dos alunos”, contou o pai da adolescente, Marcelo Xavier.

Os vencedores foram: Gabriela Barbosa – 3º A; Maria Eduarda Nunes – 4º E; Isis Xavier – 5º B; Luiz Felipe Silva – 6º B; Evelyn Lorena Almeida – 8º E e Luisa Pazzini 9ºC. Os participantes receberam medalha e troféu.

Imprensa Senai

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...