Pessoas com 45 anos começam a ser vacinadas contra a Covid-19 nesta sexta(25); confira os demais públicos

A Prefeitura de Macapá inicia a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com 45 anos completos, nascidas entre 1° de janeiro e 30 de junho. Serão vacinados também os profissionais da educação agendados, os trabalhadores de transporte público e pessoas com as segundas doses marcadas para este dia.

Por idade

Para pessoas com 45 anos completos, nascidas entre 1º de janeiro e 30 de junho, a aplicação da vacina ocorrerá das 9h às 15h nos pontos de drive-thru localizados na Praça Floriano Peixoto, Praça do Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú e Marabaixo.

Além desses pontos, neste horário, a ação também acontece na quadra da Igreja Jesus de Nazaré, anfiteatro da Universidade Federal do Amapá (Unifap), na Universidade Estadual do Amapá (UEAP) e Instituto Federal do Amapá (Ifap), na zona norte.

Este público precisa apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação.

Nestes locais também estão sendo aplicadas as segundas doses de Astrazeneca para pessoas com 62 anos ou mais, ou com vencimento marcado para este dia. Além do documento oficial com foto e comprovante de residência, estas pessoas devem apresentar a carteira de vacinação com indicação da primeira dose.

Por agendamento

Nesta sexta-feira, também recebem a vacina os profissionais de educação agendados pelo site da Prefeitura de Macapá. Estes devem se apresentar 30 minutos antes do horário marcado.

A ação para este público ocorre de 8h às 13h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Congós, São Pedro e Novo Horizonte.

Os documentos obrigatórios são: originais e cópias de um documento oficial com foto, carteira de vacinação, comprovante de residência, comprovante de agendamento, último contracheque e/ou carteira de trabalho.

OBS: Neste público é composto por todos os profissionais da educação, da rede pública e privada, tais como professores, porteiros, merendeiras, equipe administrativa e outros.

Os profissionais que não conseguiram realizar o agendamento no site da Prefeitura, devem procurar um dos nossos pontos de vacinação destinados a este público para realizar o procedimento.

2ª dose da CoronaVac

A ação de aplicação da segunda dose de CoronaVac é direcionada ao público que está com atraso no recebimento do imunizante do período de abril a junho.

Este público será atendido das 8h às 13h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), BR-210, Cidade Nova, Rosa Moita e Marco Zero.

É preciso apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação com indicação da primeira dose aplicada.

Transporte coletivo

Nesta sexta-feira é o último dia de vacinação voltado para os profissionais que atuam nos transportes coletivos de Macapá. Serão atendidas pessoas com iniciais de P a Z.

A vacinação acontece nas sedes da empresa Amazontur e Setap, das 9h às 15h. Estes trabalhadores devem apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação e um comprovante de vínculo com a empresa (contracheque/carteira de trabalho/ declaração).

Secretaria Municipal de Comunicação Social

