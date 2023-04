Um ano de “Disco Goma” – Fica que vai ter clipe!

“Tua umidade é goma na boca”. Nessa frase temos o grito de liberdade sexual lésbica, de gênero e regional da artista Brenda Zeni, que grudou todos os sons do seu último lançamento no álbum Goma, em 2022, lançado via Natura Musical pelo projeto Pororoca Sound.

Isso já sabemos. Mas o que há de novo é o clipe da canção Goma, que sai agora, um ano depois, comemorando o percurso independente que Goma realizou durante todo o ano de 2022, pelo Brasil e em outros países – Argentina e Uruguay -, na divulgação desse trabalho.

O clipe já está em pré-estreia para iniciar as 21h44 de sábado, dia 8 de abril. Mas para quem estiver na ansiedade para assistir, a artista fará um lançamento algumas horas antes no festival Ponto Cego, que comemora três anos desta loja que aposta na venda de produtos da música rock autoral independente do estado do Amapá.

O clipe tem direção de Ianca Moreira, nele, Zeni contracena com a atriz Nildy Oliveira e protagoniza cenas do cotidiano: brincadeiras, tarefas e beijos, como os de um casal comum.

A cantora, que integra a sigla LGBTQIA+ do Amapá, trabalha nessa narrativa a fim de exercitar a inclusão de mulheres lésbicas no imaginário cotidiano da sociedade.

“Ainda há muita ignorância e desinformação sobre a vida cotidiana de nós, mulheres lésbicas e do público LGBTQIA+ em geral. Não somos de outro mundo, estamos aqui na mesma vivência que pessoas heterossexuais. Sempre estivemos. É necessário praticar o exercício de que nossa liberdade afetiva é algo banal. Afetos em público, beijos diante das telas e tudo isso tem que ser comum”, diz a artista, que completa “gostaria de registrar ao máximo o meu agradecimento a todes que participaram, esse é um material importantíssimo pra minha carreira, talvez o material audiovisual mais importante até hoje. Entreguei tudo o que eu tinha e tenho certeza que quem participou entregou também”.

O Festival Ponto Cego acontece na Casa Viva, a partir das 18h e a artista irá apresentar o novo clipe em meio ao seu show ao vivo. Enquanto o clipe é reproduzido no paredão da Casa Viva, Brenda Zeni tocará sincronizadamente com o clipe.

Algo interessantíssimo e desafiador para quem realiza, mas com um efeito único para quem assiste.

Sobre a artista

Brenda Zeni, é artista do estúdio independente Zarolho Records, comandado pelo produtor Alan Flexa. É uma artista que trabalha há mais de dez anos dentro da cultura amapaense e sempre traz à tona assuntos que propiciam o debate sobre a condição social do ser humano, mais fortemente em relação as mulheres. Suas produções propiciam um experimento entre o rock, o folk e o marabaixo. Acompanhe mais trabalhos em www.brendazeni.com.

Assessoria de Comunicação

