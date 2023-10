Sebrae participa da cerimônia de entrega de certificado do Selo de Inspeção Estadual da primeira casa de farinha da agricultura familiar do Amapá

A agroindústria do Waldir é atendida pelo Sebrae desde 2017 recebendo todas as orientações até conquistar o SIE

Tanha Silva

O agricultor Waldir Amoras, em cerimônia inédita, recebeu o certificado do Selo de Inspeção Estadual (SIE), concedido pela Diagro no Amapá. A casa de farinha do Waldir é a primeira agroindústria a conquistar o selo, após longo período de preparação.

Waldir Amoras é agricultor familiar e desde 2017 é atendido pelo Sebrae, recebendo orientação desde o plantio, passando por boas práticas, processos produtivos, criação de logomarca, implementação dos Processo Operacional Padrão, estruturado pelo Rurap, consultorias de rotulagem, valor nutricional, embalagem, e várias outros atendimentos. Um processo longo, com grande investimento em conhecimento e apoio técnico.

O registro SIE-DIAGRO garante que a agroindústria está apta a vender para as redes de supermercados, por exemplo. Para que esse tipo de negociação seja possível é necessário que o agricultor tenha o registro, o que abre novas portas no mercado local, uma vez que o selo tem abrangência estadual.

“No governo anterior foi criado um grupo de trabalho para apoio às agroindústrias, composto por vários órgãos estaduais. O Sebrae faz parte do GT e participou de todo o processo para a regularização da produção de farinha do Waldir”, lembrou a diretora técnica do Sebrae, Suelen Amoras.

“O Sebrae atende a agroindústria do Waldir há oito anos. Ele começou todo o processo com a gente desde o início do plantio da mandioca e agora chegando à industrialização. Trabalhamos com ele, rótulo, embalagem, boas práticas e agora, graças a Deus, está recebendo o registro. É a primeira casa de farinha que se torna agroindústria do estado registrada”, comemora o analista técnico do Sebrae, Reginaldo Alves.

A agroindústria do Waldir ainda é pequena e trabalha de acordo com os preceitos da agricultura familiar. Mas, está expandindo. Em breve vai entrar no ramo de distribuição de tucupi e goma de tapioca.

O técnico do Sebrae lembra que há quatro anos, o Sebrae trouxe o agricultor Benedito Souza, que produz farinha na região de Bragança, e já tem Indicação Geográfica, algo que o Sebrae quer trabalhar com a farinha da região do Pacuí. “Waldir participou das oficinas e aprimorou a técnica de produção de farinha”, disse.

O agricultor Waldir tem 59 anos e começou a trabalhar aos sete com os pais, com quem aprendeu o ofício. “Eles deixaram pra mim esse trabalho, me ensinaram a ser exigente com os nossos resultados, e isso eu ensino para os meus filhos e pra quem trabalha comigo”, afirma.

A agroindústria do Waldir fica no distrito do Pacuí, na comunidade Tracajatuba 2. Ele trabalha com a esposa Tereza Amoras, filhos, nora e outros membros da família.

Sobre essa conquista inédita, o agricultor afirma. “É uma satisfação porque eu estou aqui hoje através do Sebrae. Foi lá que tudo começou. Depois vieram outros apoios importantes. O Sebrae começou dando vários cursos, acreditando na gente. Então pra mim é uma honra hoje estar aqui, representando os agricultores da minha comunidade. Essa conquista veio com o trabalho do Sebrae ”, declara Waldir.

A gerente da Unidade de Agronegócios e Industria do Sebrae, Larissa Queiroz, também acompanha a trajetória do agricultor desde o início e enfatiza a importância dessa conquista. “O Sebrae faz parte do GT que fez todo o processo para a regularização da fabricação da farinha. É um processo bem longo que temos com ele. Estamos muito felizes com essa conquista. Agora ele pode fornecer para empreendimentos maiores. O mercado se abre para a nossa agricultura familiar”, celebra a gerente.

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae de Pernambuco, Fausto Falcão Pontual, que está no Amapá para conhecer a estrutura da 52ª Expofeira do Amapá, também prestigiou a cerimônia.

