Pinduca é atração da Noite Paraense em Manaus

O cantor paraense Pinduca, conhecido como o “Rei do Carimbó”, se apresenta em Manaus neste sábado (12), na oitava edição da Noite Paraense. A festa ocorre a partir das 20h, no Shopping do Chopp – Cervejaria Rio Negro, localizado no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte.

Indicado ao Grammy Latino em 2017, Pinduca é um dos artistas paraenses mais prestigiados da cultura popular. O cantor possui mais de 36 discos gravados e foi responsável por difundir pelo Brasil toda a sensualidade do Carimbó, ritmo amazônico típico do Pará.

Na Noite Paraense, o artista promete embalar o público com seus grandes sucessos, como “Dança do Carimbó”, “Sinhá Pureza”, “Carimbó do Macaco” e “Garota do Tacacá”. O evento também terá show de Dany Alves, João Paulo Sousa e DJ Jacques Maia.

Outro destaque da festa serão as barracas com pratos da culinária paraense, como tacacá, vatapá, farofa de camarão, pato no tucupi, entre outros.

Os ingressos são limitados e estão à venda na bilheteria da casa ao valor de R$ 20 para pista e R$ 50 para a área VIP com chope Rio Negro, água e refrigerante liberados das 21h às 3h. Mais informações através do telefone: (92) 3582-4336.