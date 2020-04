COVID-19: Amapá registra terceiro óbito pelo novo coronavírus

O óbito ocorreu na manhã deste sábado (11). O paciente de 57 anos apresentava hipertensão arterial sistêmica e síndrome da apneia do sono.

O Amapá registrou a terceira morte por COVID-19 no Estado. O óbito ocorreu na manhã deste sábado (11). A informação foi confirmada pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise causada pela pandemia no estado.

A vítima, um homem de 57 anos, foi diagnosticada com a doença depois de procurar atendimento de saúde no Hospital de Emergência de Macapá, onde deu entrada no dia 2 de abril. Ele foi transferido para o Centro de Atendimento Intensivo ao Covid-19 no dia 5 abril, após ter o quadro de saúde bastante agravado.

O paciente apresentava comorbidades como tabagismo, hipertensão arterial sistêmica e síndrome da apneia do sono.

Agora são 166 casos confirmados, com 736 descartados e 737 suspeitos em investigação e três óbitos. A capital Macapá soma 146 casos registrados do novo coronavírus; Santana tem 19 casos; e Oiapoque um.

Por município, os números de casos suspeitos, são:

Macapá: 609

Santana: 95

Calçoene: 07

Cutias do Araguari: 01

Laranjal do Jari: 04

Oiapoque: 09

Pedra Branca do Amapari: 03

Porto Grande: 03

Serra do Navio: 03

