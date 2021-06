Executiva Nacional do DEM resolve expulsar o deputado Rodrigo Maia

Ex-presidente da Câmara compara ACM Neto a inquisidor espanhol Tomás de Torquemada



A Executiva Nacional do DEM se reuniu nesta 2ª feira (14.jun.2021) e decidiu expulsar o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia (RJ). Ele entrou em atrito com a sigla à época da eleição para presidente da Casa, vencida por Arthur Lira (PP-AL), no início do ano.

“A comissão nacional, à unanimidade de votos, deliberou pelo cometimento de infração disciplinar, e consequente expulsão do deputado”, diz nota divulgada pelo partido – leia a íntegra no fim deste texto.

Maia apoiava seu aliado Baleia Rossi (MDB-SP) na disputa pelo cargo. Baleia também tinha apoio de partidos da oposição ao governo de Jair Bolsonaro.

A maioria dos demistas, porém, ficou do lado de Lira, aliado do Planalto. O ex-presidente da Câmara ficou sem clima entre os deputados da sigla. Também houve atrito com a cúpula da legenda.

