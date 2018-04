SENAI Amapá vai realizar programação voltada para a conscientização sobre o autismo

Macapá – O Núcleo de Ações Inclusivas (NAI) do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em parceria com a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas do Amapá (AMA), preparou uma semana de atividades para marcar o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, celebrado em 2 de abril. A programação, realizada no período de 2 a 7, envolve campanha de arrecadação de materiais de limpeza, higiene pessoal, livros e revistas; capacitação de colaboradores; sessões de cinema e rodas de conversas com alunos; visitas à associação e às Unidades do SENAI; e o Dia D do voluntariado.

“A semana de conscientização é um evento que nasce da necessidade de ampliar as discussões a respeito do Transtorno do Espectro do Autismo, bem como, desmistificar ideias preconceituosas a respeito do aprendizado e desenvolvimento deste público”, destacou a especialista do NAI, Samara Nascimento.

O cronograma de atividades está assim distribuído:

De 2 a 6 de abril – Alunos e colaboradores das unidades do SESI e do SENAI localizadas em Macapá e Santana vão arrecadar livros, gibis, material de limpeza e higiene pessoal, além de brinquedos e jogos educativos para serem doados à associação.

De 2 a 5 de abril – Serão realizadas sessões de cinema e rodas de conversa com alunos.

5 de abril – Visita dos alunos da AMA à Unidade do SENAI em Macapá.

Nos dias 3 e 6 – Capacitações aos funcionários sobre estratégias para desenvolver o aprendizado de alunos autistas.

7 de abril – Dia D de Apoio à AMA. Para incentivar o voluntariado, nesse dia, alunos e funcionários do SENAI vão auxiliar a associação em diversas atividades.