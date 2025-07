Sebrae e Governo do Amapá avançam no planejamento da Feira Internacional de Oiapoque

A feira será um ambiente de conexões comerciais, inovação, bioeconomia, economia criativa, programação técnica e cultural, exposição e comercialização de produtos e serviços para impulsionar os negócios transfronteiriços

Denyse Quintas

A superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante e equipe, avançam no planejamento e execução da Feira Internacional de Oiapoque, que será realizada em parceria com o Governo do Estado do Amapá (GEA), e ocorre na Rua Presidente Getúlio Vargas, n° 711, Centro, município de Oiapoque, no período de 31 de julho a 3 de agosto de 2025, das 17h às 23h. O evento reúne 60 expositores e tem a expectativa de receber 10 mil visitantes.

A superintendente, Alcilene Cavalcante, que recentemente cumpriu agenda em missão institucional, na Ilha de Guadalupe, na Câmara de Comércio e Indústria; e em Caiena, capital da Guiana Francesa, na 14ª Reunião da Comissão Mista Transfronteiriça (CMT) Brasil-França, oficializou o convite para a Feira Internacional de Oiapoque e apresentou os resultados da última edição, reafirmando a parceria com os territórios vizinhos.

“O convite se estendeu à Guiana Francesa, Suriname, Martinica e Guadalupe, reforçando o papel do Amapá como elo estratégico nas relações internacionais da Amazônia”, disse a superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante.

Parceiros

A Feira Internacional de Oiapoque é uma realização do Sebrae e Governo do Amapá, com a parceria do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAP), Polícia Militar (PMAP), Prefeitura Municipal de Oiapoque (PMO), Associação Comercial de Oiapoque (Acoi), Coletividade Territorial da Guiana (CTG) e Câmara de Comércio e Indústria da Guiana (CCIG).

Serviço:

Sebrae no Amapá

