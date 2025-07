Se Rasgum anuncia Seletivas Showcase ALMA/FIMS

Bandas e artistas da região da Amazônia Legal e Nordeste podem se inscrever de 10 a 30 de julho para o processo seletivo de Showcase e Rodada de Negócios na Conferência Internacional, que acontecerá de 3 a 5 de setembro, em Belém.

Para comemorar os 20 anos de atuação em Belém (PA), o festival Se Rasgum anuncia a abertura das inscrições para as Seletivas Showcase ALMA/FIMS, que selecionará 10 projetos musicais, sejam eles artistas solos ou bandas, para se apresentarem nos Showcases da primeira Conferência internacional ALMA (Amazônia Legal Música & Arte), que será realizada de 3 a 5 de setembro, em Belém.

A inscrição é gratuita e estarão abertas de 10 a 30 de julho.Os interessados devem se inscrever online. Podem participar do processo todo e qualquer projeto musical autoral (seja artista solo ou banda, de qualquer gênero musical) que seja atuante na região da Amazônia Legal (Amapá, Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins) e Nordeste do Brasil. Entre os 10 artistas selecionados para tocar nos showcases ALMA/FIMS, serão destinadas 7 vagas à Amazônia Legal (70%) e 3 ao Nordeste (30%).

Além do showcase, os 10 selecionados e 10 suplentes participam de uma Rodada de Negócios e de Networking com profissionais do mercado musical.

Os showcases dessa edição contam com parceria da FIMS (Feira Internacional da Música do Sul), com uma oportunidade de unir forças que valorizem o mercado da música independente, em especial do Norte e Nordeste.

O QUE SÃO SHOWCASES?

“Showcases” são apresentações curtas (20 minutos) com o objetivo de mostrar o conteúdo e a performance de uma banda ou artista para um público formado por profissionais do mercado da música, agentes do mercado e imprensa. São ações comuns em feiras de negócios musicais e têm como finalidade gerar conexões, oportunidades e visibilidade para os artistas selecionados pela ALMA/FIMS. Diferentemente de festivais, nesses eventos o artista se apresenta diretamente para seus possíveis contratantes.

O QUE SÃO RODADAS DE NEGÓCIOS?

É o processo que envolve os pitch e o encontro com os “compradores”, que são diretores de festivais, programadores, curadores e “players” do mercado da música. A primeira atividade (pitch) é uma rápida apresentação de 3 minutos na qual o artista ou seu representante fala sobre seu trabalho, projetos e plano de carreira, de maneira muito concisa, para todos os compradores ao mesmo tempo. Essa apresentação é fundamental para o processo, pois o próximo encontro com os programadores vai depender do que o artista apresentar no pitch. Na sequência teremos um encontro de networking no qual artistas e programadores estarão livres para conversar e fazer suas reuniões, dentro do mesmo espaço, de acordo com a compatibilidade entre a proposta artística e o conceito do evento. Sugerimos conversas curtas de até 5 minutos com cada programador, pois dessa forma cada artista poderá se reunir com mais programadores do seu interesse.

Os festivais Coquetel Molotov (PE), Do Sol (RN), Psica (PA) e FIMS (PR) terão um representante presente para escolher uma vaga em seus respectivos eventos. A escolha será feita pelos curadores presentes, podendo ser artistas diferentes ou o mesmo artista. Além de tudo, a Xaninho Discos, vai premiar um artista (à sua escolha) para incluir em uma de suas turnês. Também há possibilidade de serem selecionados para representar a região na Conferência Nacional da FIMS em Foz do Iguaçu (PR), que acontece entre 10 e 14 de dezembro de 2025.

Entre os critérios de seleção estão a qualidade artística e originalidade do material apresentado, nível de profissionalismo e organização do projeto, disponibilidade para parcerias e circulação, adequação ao conceito do evento, atuação em mídias sociais e plataformas digitais e ter lançado pelo menos 1 álbum e/ou EP ou pelo menos 5 singles de maneira comercial em plataformas de streaming.

SOBRE A ALMA

Às vésperas da COP-30, a conferência ALMA reunirá a nova música brasileira e da Amazônia, profissionais e agentes do mercado musical e cultural, nacional e internacional, para programação de shows, pitchings, rodadas de negócios, painéis, showcases, debates sobre mercado e economia criativa na Amazônia.

O objetivo é estimular a troca de informação, formação, circulação, intercâmbios e geração de novos empreendimentos e negócios para o mercado musical e da economia criativa amazônica, através da conexão entre mercado nacional e internacional. A conferência promoverá discussões importantes com temas atuais e urgentes como a crise climática e como, nesse contexto, a música e a cultura podem ser importantes aliados e agentes de transformação e mobilização social.

Os showcases ALMA / FIMS vão incentivar e fomentar a música independente por meio de produção musical, capacitação, promoção e conexões no mercado da música brasileira, especificamente da região da Amazônia Legal e Nordeste.

SOBRE A FIMS

Mais do que uma feira de música, a FIMS é uma plataforma permanente de fomento, formação e negócios voltada ao mercado musical. Reconhecida nacionalmente por sua atuação transformadora, foi vencedora do Prêmio Profissionais da Música em 2023 e indicada em outras duas edições como um dos melhores eventos do país. Ao longo do ano, promove ações como capacitações, intercâmbios, pesquisas de mercado, mapeamentos regionais e articulação de redes, sempre com foco na diversidade, na inovação e no desenvolvimento sustentável do setor musical.

As Seletivas ALMA/FIMS é uma idealização do Se Rasgum, Acai e Whols, uma realização da ALMA, FIMS, Funarte e Governo Federal com patrocínio da Vale e Petrobras.

serviço:

Seletivas Showcase ALMA/FIMS

Inscrições gratuitas de 10 a 30/7

https://seletivas.serasgum.com.br

Os 10 selecionados irão participar do showcase da ALMA, que acontece de 3 a 5 de setembro, em Belém

