Governo do Amapá fortalece segurança com entrega de novos equipamentos à Polícia Militar

O Governo do Amapá realiza nesta sexta-feira, 11, a entrega de diversos equipamentos para a Polícia Militar do estado, visando fortalecer a segurança pública. Entre os itens entregues estão viaturas, lancha marítima, ônibus, motocicletas, ambulâncias, armamentos, drones e munições.

O objetivo é proporcionar melhores condições de trabalho para os policiais e aumentar a eficiência nas operações de combate ao crime. A ação de reforço e qualificação da segurança pública beneficia diretamente os 16 municípios amapaenses. A aquisição dos equipamentos também irá auxiliar nas ações da Inteligência e nas operações de combate à criminalidade.

Os investimentos nestas aquisições somam de cerca de R$ 12 milhões, e reforçam o compromisso do Estado em fortalecer o policiamento, visando a seguridade da população. Em outras ações, o Governo do Amapá também investe na reestruturação salarial dos policiais, na capacitação de militares para o uso equipamentos tecnológicos e no chamamento e formação de novos soldados.

Local: Fortaleza de São José de Macapá

Data: 11/07/2025 às 17h0

Endereço: Rua Cândido Mendes, bairro Central

Agência de Notícias do Amapá



