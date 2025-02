Instituto Fecomércio abre mais de 20 vagas de estágios para diversas áreas e ensino médio

As inscrições já estão abertas e representam uma excelente chance para quem busca crescimento e novas oportunidades na carreira.

Com o objetivo de contribuir para a inserção de jovens no mercado de trabalho, o Instituto Fecomércio está com mais de 20 vagas de estágio abertas, destinadas a estudantes de diversas áreas de formação e também do ensino médio. A instituição atua como intermediadora, captando estagiários e direcionando-os para empresas e instituições que necessitam desses profissionais em formação.

A Gerente Executiva do Instituto Fecomércio, Beatriz Cardoso, destaca a importância da iniciativa: “Estamos sempre atentos às demandas do mercado e às necessidades dos estudantes. Essas vagas representam uma excelente oportunidade para que os jovens possam dar o primeiro passo rumo à sua carreira profissional”, disse.

Os interessados em se candidatar devem acessar os links disponibilizados nas redes sociais da Fecomércio Amapá, que redirecionam para a plataforma de inscrição. Nela, o estudante deve preencher suas informações pessoais e anexar o currículo em formato PDF. Após essa etapa, basta aguardar o contato do Instituto para as próximas fases do processo seletivo.

Além de viabilizar a entrada dos jovens no mercado, o programa de estágios também fortalece as relações institucionais entre o Instituto Fecomércio e as empresas locais, promovendo um ambiente favorável ao desenvolvimento profissional e econômico do estado.

Beatriz Cardoso também reforça o valor de proporcionar essas experiências aos estudantes: “Ofertar oportunidades de estágio é um investimento no futuro dos nossos jovens. É a chance de eles colocarem em prática o que aprendem em sala de aula, desenvolvendo habilidades que serão determinantes para o seu crescimento profissional”, finalizou.

As vagas

As vagas disponíveis são para as áreas de Administração, Recursos Humanos, Contabilidade, Design, Direito, Engenharia da Computação, Ciências da Computação, Secretariado Executivo e Nível Médio. as oportunidades têm como objetivo proporcionar qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho, atendendo à crescente demanda por profissionais capacitados nesses setores.

Para mais informações, acompanhe as redes sociais da Fecomércio Amapá e fique por dentro de todas as novidades sobre as vagas e outros projetos do Instituto Fecomércio.

Link com as vagas:

https://menvievagas.com.br/vagas/institutofecomercioap/#lista_vagas

