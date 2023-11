Mais de 250 extrativistas de diversas partes do país debatem territórios de uso sustentável no combate à crise climática

Nesta terça-feira, 14 de novembro, acontece o VI Congresso Nacional das Populações Extrativistas, evento que reune mais de 250 participantes, de nove estados, no Campus Darcy Ribeiro, Centro Comunitário Athos Bulcão, na Universidade de Brasília (UnB). O objetivo é debater temas fundamentais para aqueles que vivem e protegem as florestas.

A programação inicia às 9h, com a mesa de abertura que reunirá lideranças e autoridades extrativistas. Entre elas, a ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima (MMA), Marina Silva; o ministro da Fazenda (MF), Fernando Haddad; o ministro da Pesca e Agricultura (MPA), André de Paula; o ministro do Desenvolvimento Agrário (MDA), Paulo Teixeira; o ministro do Desenvolvimento Social (MDS), Wellington Dias; a secretária nacional de Povos e Comunidades Tradicionais (SNPCT/MMA), Edel Moraes.

O evento terá vários debates sobre políticas públicas relacionadas às populações extrativistas. Outro destaque do Congresso é a paridade de gênero, pois metade da delegação é composta por mulheres extrativistas de todos os estados da Amazônia.

O Congresso segue até a próxima sexta-feira, 17 de novembro, e é uma realização do Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), um legado de Chico Mendes e seus companheiros seringueiros. Em outubro, o CNS completou 38 anos de luta e resistência.

SERVIÇO

O quê: VI Congresso Nacional das Populações Extrativistas discute territórios de uso sustentável no combate à crise climática;

Quando: Nesta terça-feira, 14 de novembro;

Horário: A partir das 9h;

Onde: Campus Darcy Ribeiro, Centro Comunitário Athos Bulcão, na Universidade de Brasília (UnB);Contato: Emanuelle Araújo – (13) 98843-6047.

