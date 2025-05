Exposição “Desde que o mundo é mundo” marca primeira individual da artista Débora Flor em Belém (PA)

Mostra será aberta dia 01/06, na Kamara Kó Galeria e reúne fotografias, objetos, arte têxtil e sonora sobre maternidade, rituais de cuidado e saberes ancestrais femininos

A fotógrafa, arte-educadora e doula paraense Débora Flor realiza sua primeira exposição individual em Belém com a mostra “Desde que o mundo é mundo”, que será aberta ao público no dia 1º de junho, na Kamara Kó Galeria, com curadoria de Camila Fialho. A exposição também integra a programação do Circular Campina Cidade Velha. A entrada é gratuita.

Fruto de uma pesquisa afetiva e vivencial, a mostra reúne fotografias, objetos, arte têxtil e sonora, além de obras de artistas convidados. A instalação convida o público a mergulhar em rituais e práticas tradicionais de cuidado, a partir da experiência íntima e transformadora da artista com o parto e a maternidade.

“Ano passado tive a experiência de dar à luz. Aqui, lembro-me da intensidade das ondas a atravessar durante o trabalho de parto, a potência do meu corpo fragmentado e animal, as águas mornas e o círculo de fogo, a passagem da morte à vida”, comenta a artista. Através dessa experiência transformadora e também a da maternidade, ela passou a se interessar muito pelas práticas tradicionais em torno da arte de nascer no mundo.

Débora percorreu diferentes lugares – como Marajó, Tapajós, Chapada Diamantina e Florianópolis – para conhecer parteiras tradicionais, doulas e sabedorias populares ligadas à perinatalidade, plantas medicinais, cura e ancestralidade. O resultado é um corpo de obras que costura fotografia artesanal, bordado, plantas, objetos e vozes, em uma narrativa orgânica e sensível sobre os modos de nascer e de cuidar.

“Meu trabalho é principalmente relacional, e estou particularmente interessada nos rituais que envolvem o feminino, a noção de cuidado e a transmissão de conhecimentos e práticas tradicionais. Gosto de experimentar e explorar diferentes processos fotográficos artesanais, usando plantas e técnicas antigas, às quais acrescento bordados e vários objetos. Uso uma abordagem sensível e orgânica para destacar as relações que estabeleço com pessoas e lugares”, explica Débora Flor.

Débora Flor

Radicada em Québec (Canadá), Débora Flor tem atuado em projetos de arte comunitária, mediação cultural e documentação visual. Em 2021, foi convidada pelo Musée National des Beaux-Arts du Québec para criar a oitava edição do projeto “Lumières sur l’art”. Já expôs seu trabalho no Brasil, França e Uruguai.

Serviço

Abertura da Exposição “Desde que o mundo é mundo”, de Débora Flor

Data: 1º de junho

Hora: 10h

Visitação: 1º de junho a 21 de junho de 2025

Horários: Quarta a sexta, das 14h às 18h | Sábado, das 10h às 13h

Local: Kamara Kó Galeria – Tv. Frutuoso Guimarães, 611 – Campina Belém (PA)

Finissage: 21/06, das 17h às 20h

Entrada gratuita

