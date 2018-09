Feira gratuita reúne informações sobre ensino superior em Manaus

A nona edição da Feira Norte do Estudante (FNE), que ocorre de 26 a 28 de setembro, no Manaus Plaza Centro de Convenções, será uma oportunidade para jovens em fase de vestibular obterem informações sobre cursos superiores e conhecerem as instituições de ensino presentes na capital amazonense. Serão três dias de palestras, atividades culturais e troca de experiências com estudantes e profissionais de diversas faculdades, que estarão reunidas na área de exposição chamada “Salão de Oportunidades”. O acesso ao evento será gratuito, basta fazer a inscrição no site: www.feiranortedoestudante.com.br.

Para estreitar os laços com o público que está em busca da profissão ideal, vários expositores já estão preparando suas atrações. É o caso da Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro), que aproveitará o espaço para apresentar os cursos oferecidos. Entre eles, o curso de Estética, que fará demonstração de design de sobrancelha com henna e joias para a pele; o curso de Enfermagem, que realizará aferição de pressão e glicose; o curso de Psicologia, que oferecerá teste vocacional; o curso de Química com experimentos utilizando materiais alternativos; e os cursos de Engenharia Ambiental e Energia Renováveis, que farão exposição de maquetes.

A instituição também realizará a exposição de um jogo interativo em 3D e promoverá palestras durante a feira. Serão abordados temas como “Startup – Inovação Empreendedora”, “O Futuro das Profissões: como fazer a escolha certa?”, “Mundo Digital: as profissões que estão em alta na atualidade”, “Gastronomia e o Mundo Gourmet como escolha no mercado de trabalho”, “Perda de peso, hipertrofia e cuidados na academia” e “O Mundo Pet e a Medicina Veterinária”.

O Centro Universitário Luterano de Manaus (Ulbra) levará para o evento um estande dinâmico e interativo, com atividades como quiz, demonstrações de bonecos da área da saúde, robôs trabalhados com a programação em Arduíno, além de ações com o Grupo T.I.A. (Terapia Intensiva da Alegria), do curso de Enfermagem. Os professores da instituição farão palestras com os temas “Engenharia Elétrica: ligando você ao futuro”, “NeuroMarketing: o novo campo de atuação da Administração”, “Física – Conhecendo a Ionosfera”, “Arquitetura de Manaus”, entre outros. Ainda será oferecido vestibular gratuito para todos os participantes.

No estande da Universidade Paulista (UNIP), o público poderá tirar dúvidas sobre vestibular, cursos de graduação e pós-graduação, fazer inscrições para os processos seletivos do mês de outubro e participar de sorteios de brindes. Além disso, os visitantes serão convidados a participarem do evento “Um dia no campus”, realizado anualmente com a proposta de abrir as portas da universidade para quem deseja conhecer sua estrutura.

O Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau) também estará presente na feira. A instituição promoverá aulas práticas com professores, realizará dinâmicas para os visitantes, bem como a exposição dos cursos oferecidos e das oportunidades de ingresso disponíveis.

“A FNE é uma ótima oportunidade para as instituições de ensino estarem mais próximas da população, criando interação com as pessoas e gerando mais interesse pela educação. Os expositores e palestrantes irão introduzir os estudantes às profissões e ao perfil do profissional de cada área. O intuito é que os jovens se identifiquem ou comecem a despertar interesse em atividades que possam se tornar opção de cursos de graduação”, destaca a coordenadora do evento, Inês Daou.

Também estão confirmados no evento o Instituto Federal do Amazonas (IFAM), o Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (CIESA), o Centro Universitário do Norte (UNINORTE) e a Faculdade Santa Teresa. Além das instituições de ensino superior, a feira terá a presença de escolas de idioma, cursos técnicos e profissionalizantes, empresas de estágio e seleção.