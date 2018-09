Busca por cursos online cresce no país

Número de polos EAD quase duplicam após nova regulamentação do MEC

A Educação a Distância (EAD) no Brasil tem crescido em ritmo acelerado. Segundo os últimos dados do Ministério da Educação (MEC), o EAD atingiu um aumento de 18,6% do total de matrículas nas instituições de ensino superior. No ano passado, o órgão atualizou a regulamentação da modalidade de cursos online e ampliou a oferta de cursos. Com o processo mais flexível, o número de núcleos cadastrados subiu em 85%.

Instituições de ensino de maior qualidade adquiriram o direito de criar mais polos, locais para atender os estudantes dos cursos a distância – desde que cumpram com os requisitos estabelecidos pelo MEC. Estrutura com biblioteca, laboratórios e espaço para provas presenciais estão entre os critérios. Com isso, as possibilidades foram ampliadas também para os alunos que moram longe dos grandes centros.

Entre as inúmeras vantagens do ensino a distância , flexibilidade e preço são atrativos

Essa modalidade tem se tornado a saída para quem deseja fazer um curso superior, mas quer flexibilidade. “ Eu trabalho o dia todo. A facilidade e comodidade de estudar em casa me ajudou muito. Além de economizar tempo, a mensalidade do curso EDA é mais em conta” declara Lais Oliveira, estudante do curso de Gestão de Recursos Humanos e bolsista do Educa Mais Brasil.

Já Bárbara Almeida, estudante de Pedagogia, que também conta com o auxílio do programa de bolsas de estudo, teve a oportunidade de cursar novamente uma graduação e conciliar os estudos com a maternidade. “A alternativa para buscar um curso EAD foi por uma questão tempo. Tenho um bebê de dois anos e não teria condições nenhuma de cursar presencial, para mim foi uma ótima saída. À noite, eu consigo revezar entre estudar e cuidar do meu neném”, pontua.

Além de permitir um melhor aproveitamento de tempo e ter valores de mensalidades mais acessíveis, os cursos EAD garantem diploma com o mesmo valor de um diploma de curso presencial.

Bolsas de estudo EAD

