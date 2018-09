SENAI Amapá vai realizar evento para difundir conceitos e tecnologias da Indústria 4.0

Macapá – Para auxiliar na difusão dos conceitos e tecnologias da Indústria 4.0, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) Amapá vai realizar evento gratuito direcionado a empresários, trabalhadores e estudantes. O objetivo da iniciativa é contribuir com o melhor entendimento das oportunidades de melhorias que a nova revolução traz. Intitulada Desvendar 4.0, a programação acontecerá no dia 12 de setembro, no auditório da Casa da Indústria, a partir das 19h. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.ap.senai.br

Com o tema, Indústria 4.0: uma oportunidade para a produtividade, a proposta é desmistificar os conceitos desse novo momento tecnológico. Especialistas vão ministrar palestras que tratam do cenário proporcionado pela chamada Quarta Revolução Industrial, o modo como isso impacta nos negócios e também sobre as perspectivas profissionais que se abrem.

“Entendemos que a chamada Indústria 4.0 é a grande oportunidade para a indústria brasileira ser mais produtiva, por meio de tecnologias digitais que vão ajudar as empresas a serem mais ágeis. Tornou-se urgente a implantação de novos processos, produtos e modelos empresariais”, destacou a diretora de operações do SENAI Amapá, Alyne Vieira.

Indústria 4.0

A Indústria 4.0 é a integração entre o mundo físico e o virtual por meio de tecnologias digitais e deve ser responsável por mudanças significativas no setor produtivo nos próximos anos, com impactos expressivos no mercado de trabalho. Acredita-se que novidades, como big data, inteligência artificial e internet das coisas venham para transformar os negócios. Neste contexto, as empresas devem estar preparadas para atender as necessidades por produtos mais inteligentes e customizados.