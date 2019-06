Astrônomos alertam sobre ‘impacto catastrófico’ de chuva de meteoros que se aproxima

Uma chuva de meteoros está rumo à Terra, e isso pode ter consequências catastróficas para o nosso planeta e seus habitantes, revelaram cientistas.

Trata-se do Enxame Beta Tauridas, que acontece anualmente entre 5 de junho e 18 de julho, quando a Terra passa por um amplo fluxo de destroços deixados pelo cometa Encke.

Esse fenômeno não é tão conhecido como outras chuvas de meteoros, porque chega ao seu auge depois do amanhecer, fazendo com que as “estrelas cadentes” sejam mais difíceis de serem observadas.

No entanto, astrônomos acreditam que esta chuva de destroços possa conter grandes rochas espaciais e seja capaz de representar ameaça significativa à vida na Terra.

Alguns cientistas pensam que uma destas rochas espaciais poderia ter sido a causa de um dos impactos mais destruidores nos últimos tempos.

