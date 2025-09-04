Memórias ganham voz no Festival Caju de Leitores 

Cantigas de roda, dança, teatro e literatura indígena marcaram o segundo dia do evento, que segue até sexta-feira (5)

A quarta edição do Festival Caju de Leitores segue encantando o público com uma programação diversa e conectada às raízes indígenas. Nesta quarta-feira (3), o evento foi marcado por momentos de celebração à ancestralidade, resgate de memórias e ao protagonismo feminino, com destaque para a participação de Maria Coruja, anciã da Aldeia-Mãe, que aos 86 anos emocionou os presentes com cantigas de roda e histórias herdadas de sua mãe.

“Aos sábados, minha mãe fazia uma fogueirinha no terreiro e chamava a noite pra brincar. Ela nos ensinava as rodas, músicas e versos. Por onde vou, ensino o que aprendi com ela. O festival é muito bonito. É amor, união e amizade que vem do coração”, contou.

Intervenções Artísticas

Na sequência, alunos da Escola Coqueiral realizaram uma intervenção artística que homenageou as tradições culturais indígenas e a capoeira, reforçando o diálogo entre saberes ancestrais e práticas populares.

Encerrando a manhã, a artista Maria Rios apresentou o projeto Lixo é Luxo, colocando os presentes para dançar e refletir sobre arte, sustentabilidade e pertencimento. Já no período da tarde, a companhia de teatro Livro Aberto levou ao palco o espetáculo Se as Coisas Fossem Mães, arrancando risadas e emoções da plateia com uma abordagem sensível e bem-humorada.

A programação literária trouxe reflexões potentes com a mesa Contos da Terra-Mãe, que reuniu Nitxinawã Pataxó e Vãngri Kaingang, sob mediação de Trudruá Macuxi. Na mesa Ancestrais em Movimento, foi a vez dos homens indígenas compartilharem suas vivências e visões. Yamaluí Kuikuro e Thyrry Pataxó, mediados por Edson Kayapó, discutiram o papel da literatura indígena na reconstrução das relações socioambientais e na afirmação de identidades.

“Não estamos congelados no passado. Somos contemporâneos, falamos nossas línguas originárias e também o português. Escrevemos, publicamos livros e queremos colaborar com a reconstrução dos escombros deixados por um projeto de progresso que prometeu felicidade, mas trouxe destruição”, afirmou Kayapó.

Thyrry Yatso, sobrinho do Cacique Galdino, também traz referências de suas memórias ancestrais. “Eu tenho certeza que todos que se ancestralizaram estão felizes com o que nós estamos fazendo aqui (no Caju) hoje. E ser autor de um livro é manter viva a história do nosso povo através da escrita, por onde ele passar”, ressaltou.

O Festival Caju de Leitores é uma realização da Savá Cultural, com apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Conta com patrocínio via Lei Rouanet da Neoenergia Coelba, Instituto Neoenergia e Itaú Unibanco; e com patrocínio da Secretaria Municipal de Turismo de Porto Seguro, por meio da Superintendência de Cultura. Tem ainda parceria acadêmica da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e reúne uma rede de parceiros locais, incluindo pousadas, comércios, instituições comunitárias e escolas da região.

Box: Programação

Palco Maria Coruja

9h: Mesa Vozes (Indígenas) do Movimento Indígena, com Marcos Terena compartilhando com estudantes do ensino fundamental e médio a importância da educação escolar indígena e da literatura na formação das crianças e da comunidade.

10h: O jornalista, sociólogo e poeta Sérgio Alli, da Terra Redonda Editora, apresenta o tema Da Ideia à Impressão: Caminhos da Publicação Literária, explicando os processos editoriais e possibilidades para o fomento e crescimento da literatura pataxó.

13h45: Mesa Baba Alapalá, com Trudruá Dorrico, Marcos Terena e Edson Kayapó, em uma conversa sobre a literatura indígena da primeira, segunda e terceira geração.

16h: Mesa Matriarcado Literário Indígena, com Lucia Tucuju, Auritha Tabajara, Aline Kayapó, Vãngri Kaingang e Nitxinawã Pataxó, mediada por Trudruá Dorrico, exibindo a diversidade da autoria indígena feminina em suas linguagens e mensagens.

Palco Sabará

10h: Contos Indígenas para Crianças, com Aline Kayapó.

11h: Lançamentos Literários: roda de autógrafos e conversa com os autores.

15h15: Bate-papo com o ICMBio: Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal e Reserva Extrativista Marinha do Corumbau.

Mais informações:

Instagram: https://www.instagram.com/cajuleitores/

Site Oficial:https://www.cajuleitores.com.br/

Youtube: https://www.youtube.com/@cajuleitores

Spotify: https://bit.ly/cajuleitores



comunicacao@cajuleitores.com.br

Gabriela Toledo – Comunicação com a Imprensa – (11) 98227-0770

Débora do Carmo – Imprensa local – (11) 95772-1789

Daniela Buono – Comunicação Digital – (11) 97601-5309

Curtir isso: Curtir Carregando...