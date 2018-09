Biodiversidade e os povos tradicionais do Amapá são tema do “Fala Amazônia!” hoje

E no programa Fala, Amazônia! de hoje vamos mostrar um pouco do que as Universidades do Amapá produzem. Entrevistamos os pesquisadores Erica Antunes e Luciano Pereira que participaram do XVI Congresso da Sociedade Internacional de Etnobiologia e XII Simpósio Brasileiro de Etnobiologia e Etnoecologia que aconteceu em Belém no período de 7 a 10 de agosto.

Eles nos falarão sobre suas pesquisas sobre a relação entre a biodiversidade e os povos tradicionais do Amapá. Além disso temos o giro de notícias e música bacana! Sintonize na 96,9 FM a partir das 13h, nos acompanhe pelo chicoterra.com ou em live pelo Facebook.

