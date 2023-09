UFRJ sobe em ranking internacional e se mantém como melhor universidade federal do Brasil

Segundo o THE World University Ranking 2024, a UFRJ permanece como uma das melhores universidades do mundo

Por Victor França

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) subiu na edição deste ano do THE World University Ranking, um dos mais respeitados rankings internacionais, e se manteve na liderança entre as universidades federais no país. Segundo o estudo publicado na quarta-feira, 27/9, a universidade agora está no grupo das 601-800 melhores instituições de ensino superior, retomando patamares pré-pandêmicos. Na edição 2020 e 2021, a UFRJ havia figurado entre as 801-1.000 e, em 2022 e 2023, entre as 1.001-1.200.

Com o resultado, no cenário global, a instituição fica pareada com outras como a Universidade do Alabama (Estados Unidos), Universidade do Minho (Portugal) e Universidade de Córdoba (Espanha). No cenário nacional, a Universidade de São Paulo (USP) capitaneia a lista. A UFRJ ficou empatada com a Universidade Estadual Paulista (Unesp) e com a Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

No pódio da lista global, estão a Universidade de Oxford, a Universidade Stanford, em segundo, e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês). O Brasil conta com 67 instituições ranqueadas.

Na 20ª edição, o ranking avaliou aproximadamente 1.900 universidades de 108 países. O estudo considerou 18 quesitos, em cinco categorias: Ensino, Ambiente de Pesquisa, Qualidade da Pesquisa, Indústria e Internacionalização.

A Universidade Federal do Rio de Janeiro

Na foto aérea, o histórico campus da UFRJ na Praia Vermelha | Foto: Gabriela d’Araujo (Acervo SGCOM/UFRJ)

A UFRJ tem fatos e números que impressionam. É a primeira instituição oficial de ensino superior do país, com atividade desde 1792, em razão da existência da Escola Politécnica, a sétima escola de Engenharia do mundo e a mais antiga das Américas. Organizada como universidade em 1920, a UFRJ tem presença registrada nas dez melhores posições dos mais diversos rankings acadêmicos na América Latina, com o melhor curso de Engenharia Naval e Oceânica das Américas (à frente, inclusive, do MIT). A instituição conta, hoje, com 175 cursos de graduação, 315 de especialização, 224 programas de pós-graduação (mestrado, doutorado e pós-doutorado) e mais de 1,5 mil projetos de extensão.

O premiado Edifício Jorge Machado Moreira é sede da Escola de Belas Artes (EBA), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) e Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (Ippur) | Foto: Ana Marina Coutinho (SGCOM/UFRJ)

Maior universidade federal do Brasil, a UFRJ tem em seu corpo social cerca de 65 mil estudantes (anualmente, 5 mil formam-se na graduação e 2,6 mil dissertações e teses são produzidas), 4 mil docentes (9 em cada 10 têm doutorado), 3,7 mil técnicos-administrativos atuantes nos hospitais da instituição e 5,6 mil nas demais unidades. A Universidade tem estrutura similar à de um município de médio porte. A Cidade Universitária, seu campus principal, possui circulação diária de cerca de 100 mil pessoas.

Compatível com seu grau de relevância estratégica para o desenvolvimento do país, a UFRJ formou vários ex-alunos notáveis, como Osvaldo Aranha, indicado ao Prêmio Nobel da Paz; os escritores Jorge Amado e Clarice Lispector; o arquiteto Oscar Niemeyer; os médicos Oswaldo Cruz e Carlos Chagas; e o matemático Artur Ávila, primeiro latino-americano a receber a Medalha Fields, prêmio oferecido a matemáticos com até 40 anos e considerado equivalente ao Nobel.

Uma das instituições que mais produzem ciência no Brasil, a Universidade possui dois campi fora da capital fluminense: um em Macaé e outro em Duque de Caxias. Com projetos de ponta nas áreas científica e cultural, a antiga Universidade do Brasil tem sob seu escopo 9 hospitais universitários e unidades de saúde, 19 entes museais, 1.456 laboratórios, 43 bibliotecas e um parque tecnológico de 350 mil metros quadrados, com startups e empresas de protagonismo nacional e internacional.

