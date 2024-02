Mestrado em Letras abre inscrições para a turma 2024

O Programa de Pós-graduação em Letras (PPGLet), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), publicou edital de seleção de alunos para o Mestrado em Letras. As inscrições terminam dia 29 de fevereiro e podem ser realizadas pelo endereço eletrônico https://sigaa.unifap.br/sigaa/geral/questionario/lista.jsf. O candidato deverá preencher e anexar o formulário de inscrição no ato de inscrição.

Pode se inscrever no processo seletivo o(a) candidato(a) que tenha concluído curso de licenciatura ou bacharelado, reconhecido pelo órgão competente de ensino. Serão disponibilizadas 25 vagas, sendo 7 para indígenas, 5 para atender à política de ações afirmativas na pós-graduação da Unifap e 13 para ampla concorrência. Serão ofertadas mais 5 vagas supranuméricas e, caso não sejam preenchidas, serão excluídas automaticamente.

O PPGLet busca formar profissionais capazes de reconhecer, promover e instigar a diversidade linguístico-social, cultural e literária amazônida, a partir de uma base teórico-metodológica sólida, bem como produzir conhecimento relevante em linguística e literatura.

O resultado final da seleção será divulgado no dia 2 de maio de 2024. O início das aulas está previsto para a partir do 2° semestre letivo de 2024, conforme o calendário acadêmico da Universidade.

Processo Seletivo para o Programa de Pós-graduação em Letras (PPGLet) 2024

Inscrições até 29 de fevereiro de 2024, gratuitas, de forma on-line por meio do site https://sigaa.unifap.br/sigaa/geral/questionario/lista.jsf. Total de 25 vagas para pessoas que tenham licenciatura ou bacharelado. Edital disponível no link https://www2.unifap.br/ppglet/edital-no-01_2024-_-ppglet_unifap-_-02-de-fevereiro-de-2024/.

