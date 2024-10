Unifap realiza processo Seletivo do Campus Oiapoque com oferta de vagas para indígenas e quilombolas

As 32 vagas previstas estão distribuídas nos cursos de Letras/Francês, Ciências Biológicas, Enfermagem, Pedagogia e Direito.

A Pró-reitoria de Ensino de Graduação (Prograd), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), torna público o edital do processo seletivo unificado (PSU) do campus Binacional do Oiapoque destinado especificamente à indígenas e quilombolas, com vagas nas cursos de graduação em Letras/Francês, Ciências Biológicas, Enfermagem, Pedagogia e Direito.

As inscrições vão até o dia 30 de outubro de 2024, por meio do site depsec.unifap.br/concursos. Não há taxa de inscrição. O(a) interessado(a) deve se certificar que suas informações estão corretas, bem como indicar onde deseja realizar as etapas do PSU (Macapá ou Oiapoque), comprovando, também, à qual comunidade quilombola ou povo indígena pertence.

Veja aqui o edital completo

São ofertadas 32 vagas, sendo 20 para indígenas e 12 para quilombolas. Poderão se inscrever no processo seletivo aqueles que já tenham concluído o ensino médio ou que apresentem a documentação completa até o período de habilitação e matrícula.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Ciências Biológicas (Licenciatura) – 6 vagas

Pedagogia (Licenciatura) – 5 vagas

Letras Português/Francês (Licenciatura) – 10 vagas

Direito (Bacharelado) – 5 vagas

Enfermagem (Bacharelado) – 6 vagas

O processo seletivo unificado terá duas etapas de seleção: Redação (eliminatória e classificatória) e entrevista (classificatória). A prova de redação será presencial, com data para realização no dia 10 de novembro de 2024. A entrevista acontecerá do dia 22 a 28 de novembro de 2024, em formato presencial. A divulgação do resultado final ficará disponível a partir do dia 4 de dezembro de 2024.

Para o melhor acompanhamento nas datas e locais de prova, o candidato deverá acessar o site http://depsec.unifap.br/concursos.

Serviço

Processo Seletivo Unificado (PSU) 2024 do campus Binacional do Oiapoque para indígenas e quilombolas

O período de inscrições vai até o dia 30 de outubro de 2024, pelo site http://depsec.unifap.br/concursos

Público-alvo: Indígenas e Quilombolas.

Edital: http://depsec.unifap.br/concursos.

Sem taxa de inscrição

*Texto: Ana Carolina Brazão (Bolsista Assesp/Unifap)

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...