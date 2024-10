Eduardo Kobra realiza intervenção artística sobre as queimadas no Brasil

Artista retratou situações de resgate e migração de animais em painéis biodegradáveis instalados em área prejudicada por incêndios no interior de São Paulo

Reconhecido internacionalmente por suas obras de arte, Eduardo Kobra apresenta uma nova intervenção para um tema que devastou o Brasil nos últimos meses: as queimadas que atingem áreas verdes e ameaçam o bioma do país. O artista instalou 10 peças em uma área de Araçariguama, localizada a 54 km da capital paulista, que foi atingida pelo fogo, com imagens que alertam sobre as consequências dos incêndios que prejudicaram a fauna e flora em diversas partes do país.



Os painéis foram desenvolvidos com materiais biodegradáveis e instalados no dia 30 de setembro para produção das imagens oficiais. Por questões de segurança e respeito ao espaço, já foram retirados e estão no acervo do artista. Kobra retratou situações como um bombeiro resgatando um filhote de jaguatirica, pássaros em busca de um novo local para abrigo e alimentação, uma anta e sua cria caminhando pelas cinzas e uma criança iniciando a recuperação da área queimada.



Créditos: Turbo Labs e Studio Kobra

“O planeta está nos mandando sinais e precisamos prestar atenção em todos eles. É nosso dever cuidar do meio ambiente e evitar que tragédias como essas assolem o Brasil novamente. Nossa biodiversidade é rica e inspiradora e espero que a arte amplie a mensagem de conscientização e, de alguma forma, traga um pouco de esperança”, ressalta o artista.



Para ver todas as artes, acesse este Link.



Sobre Eduardo Kobra

Nascido na periferia de São Paulo em 1975, Eduardo Kobra alcançou reconhecimento global como um dos artistas mais renomados da atualidade. Sua jornada artística começou como pichador na adolescência. Ao longo dos anos, Kobra desenvolveu seu estilo marcante de muralismo, caracterizado por cores vibrantes e contrastantes, e sua habilidade em retratar personalidades, fatos históricos e questões sociais em murais gigantescos.

Com obras em cinco continentes, Kobra quebrou recordes em tamanho de murais, incluindo o maior mural grafitado do mundo. Seu trabalho ganhou visibilidade internacional, com destaque para a obra “O Beijo” em Nova York. Além disso, ele recebeu convites de galerias, museus e organizações, incluindo a ONU, para exibir suas obras e participar de projetos de prestígio.

Kobra também se envolve em causas sociais, usando a arte como veículo para promover mudanças positivas. O Instituto Kobra busca aproximar a cultura de quem tem menos acesso e apoiar causas humanitárias, enquanto suas parcerias com empresas contribuem para viabilizar seus projetos públicos de grande escala. Sua trajetória é um exemplo inspirador de como a arte pode transcender fronteiras e causar impacto positivo no mundo.

