Projeto gratuito da USP disponibiliza conteúdos sobre a Idade Média

Guia Medieval é uma boa pedida para aprender mais sobre o período

Projeto da Universidade de São Paulo (USP), em parceria com o Laboratório de Estudos Medievais (LEME) e financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a plataforma Guia Medieval mistura uma série de conteúdos que visam, de forma dinâmica e interativa, mostrar um pouco mais sobre a Idade Média.

O Guia funciona como qualquer outro mecanismo de pesquisa. O usuário pode fazer perguntas, encontrar resultados, viajar pela linha do tempo, além de pesquisar a partir de categorias. A busca por referências geográficas permite melhorar a compreensão sobre a influência de uma região ou como um acontecimento pode estar interligado com outro.

É possível encontrar material da época nas áreas de economia, filosofia, cultura e política. Com estas funções, o Guia busca popularizar essas pesquisas que costumam ficar restritas às bibliotecas. A organização do projeto pretende disponibilizar todo o conteúdo produzido no Brasil sobre a Idade Média até o fim de 2021. O material inclui músicas, obras de arte, podcasts, vídeo-aulas, imagens, dentre outros.

Idade Média no vestibular

A Idade Média costuma ser um tema recorrente nas questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e em outros vestibulares. Por isso, os estudantes que se preparam para os diferentes exames podem utilizar o Guia Medieval como fonte de pesquisa em seus estudos.

Dessa forma, o candidato tem acesso a conteúdos mais abrangentes e poderá ampliar os seus conhecimentos sobre este importante período histórico. Outra forma de ficar por dentro das principais disciplinas cobradas no vestibular é acessar o Guia Enem que disponibiliza artigos e outros materiais para todos os assuntos cobrados no Enem.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...