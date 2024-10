Outubro Rosa: Câncer de mama é o segundo que mais acomete as mulheres no país

Nutricionista destaca os alimentos que podem ajudar na prevenção e aponta também aqueles que favorecem o surgimento da doença



No Outubro Rosa, mês de reforço e mobilização sobre a importância da prevenção e detecção precoce do câncer de mama, que, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), é o segundo que mais acomete as mulheres no país, a nutricionista Marcella Tamiozzo, especialista em Nutrição Oncológica, destaca uma importante ferramenta contra a doença: a alimentação.

Além da prática de atividade física, a manutenção do peso corporal adequado e evitar o consumo de bebidas alcoólicas, manter uma alimentação saudável também pode ajudar a reduzir o risco de desenvolver câncer de mama, especialmente inserindo no dia a dia o consumo de alimentos protetores, como explica a professora do curso de Nutrição da Estácio.

“Geralmente, os alimentos de origem vegetal apresentam efeito protetor contra o câncer de mama devido a algumas substâncias encontradas neles. Por exemplo, as crucíferas, como brócolis e couve-flor, possuem uma substância com potencial antioxidante; as frutas vermelhas possuem antocianinas, que também têm essa função antioxidante; o chá verde, que possui catequinas também colabora, e a soja, que contém o fitoestrogênio, que ajuda na prevenção da recorrência do câncer de mama em mulheres. Temos ainda as fibras em geral, que, por reduzirem os níveis de açúcar e de estrogênio no organismo, também contribuem com a prevenção”, enumera a profissional.

A especialista em Nutrição Oncológica acrescenta que alguns alimentos que não são fonte de vegetais, como o Ômega 3, presente em peixes como salmão, cavala e sardinha, por ter um potencial anti-inflamatório também contribui para a prevenção do câncer de mama.

“A atuação de algumas vitaminas no organismo também já foi comprovada como atuante na proteção, como a vitamina D. Temos também a linhaça, que é rica em lignanas, que alguns estudos mais recentes demonstraram que ela apresenta um efeito protetor na microbiota intestinal, oferecendo também a proteção contra o câncer de mama”, explica a professora da Estácio.

Alimentos que contribuem com o surgimento do câncer de mama

Em contrapartida, há também os alimentos que favorecem o surgimento do câncer de mama, como a gordura saturada e os ultraprocessados, como destaca a nutricionista.

“O alto consumo de gordura saturada, que pode ser encontrado em alimentos de origem animal, pode favorecer o aparecimento da doença. Essa gordura está presente na manteiga, na gordura do leite, na gordurinha da carne e na pele do frango, por exemplo. Os ultraprocessados também têm esse potencial negativo devido aos aditivos químicos existentes neles. Além disso, o excesso de peso também está relacionado em vários estudos como fator favorável ao surgimento do câncer de mama”, cita Marcella Tamiozzo.

A especialista em Nutrição Oncológica indica então evitar o consumo de bebida alcoólica e o excesso de açúcar ao se falar sobre a prevenção ao câncer de mama, e acrescenta:

“Acredito que mantendo o peso saudável, fazendo uso de alimentos protetores e evitando os alimentos que favorecem o surgimento da doença já é um grande caminho para se ter uma vida saudável e com risco diminuído”, finaliza a nutricionista.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...