Livro “Efêmera”, de Lara Utzig, tem pré-lançamento virtual neste sábado, 03 de outubro

Lívia Almeida – Da Redação

No próximo sábado, 03, acontece o pré-lançamento virtual do livro “Efêmera” da escritora amapaense, Lara Utzig, publicado pela editora Lura. “Efêmera” é um compêndio de poemas já postados no blog (mensagemefemera.blogspot.com) no decorrer de quase uma década.

Os blogs autorais já foram uma febre nos anos 2000 no Amapá, estudantes, escritores, jornalistas se reuniam no universo da blogosfera e através da plataforma Blogger, dividiam pensamentos, anseios, poesia, notícias. Desta forma, estes blogueiros foram se conhecendo os blogs uns dos outros e trocando “figurinhas”. O blog “Mensagem Efêmera” era um destes e um dos poucos que resistiu ao tempo.

Sobre o livro

O livro reúne, em três capítulos, diferentes textos que debatem variadas temáticas: amor, metalinguagem e discussões acerca do próprio Tempo. “A finitude humana sempre levou à criação: do mito, da religião, da ciência… e da arte em geral. O desejo de transcendência, o apelo ao metafísico norteia nossa existência desde a descoberta da mortalidade. A consciência de que somos seres efêmeros, de fato, guia todas as escolhas da carne.

Nesse sentido, esta obra é uma ode ao paradoxo que nos circunda: o Tempo é benevolente ou vilão? Como pintá-lo no mundo dos homens? Frente ao Amor, o Tempo se suspende ou permanece ileso até gerar o sorrateiro fim dos afetos? Quando os momentos cessam, algo novo se inicia ou tudo culmina no enterro da lembrança do que um dia já representamos à sociedade?

Se fomos feitos para durar ou não, temos uma vida inteira para questionar o que o Tempo espera que sejamos: pó de estrelas da constelação de Órion ou meras cinzas irrelevantes no universo infinito?

A autora

Lara Utzig é natural de Macapá, AP, nascida no dia 31 de dezembro de 1992, mas foi criada no Rio Grande do Sul e voltou para a terra natal na adolescência. Começou a escrever com 8 anos de idade. É formada em Letras/Inglês pela Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), especialista em Língua Inglesa pelo Instituto de Ensino Superior do Amapá (IESAP), mestranda em Ciências da Educação pela Faculdade Integrada de Goiás (FIG) e membro da diretoria do grupo de artes integradas Pena & Pergaminho (P&P). Atua como professora de Inglês no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP). Sua principal temática é o TEMPO, mas também aborda questões como o amor, a saudade, a morte, a metalinguagem e o preconceito. É a dona do blog http://mensagemefemera.blogspot.com e além disso é vocalista, violonista e compositora da banda Desiderare e agente cultural do Estado do Amapá.

Pré-lançamento virtual

O pré-lançamento virtual de “Efêmera” acontecerá no instagram @efemera, às 20h e vai contar com a participação especial dos escritores Marven Junius Franklin e Tiago Quingosta.

