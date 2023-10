Dia do Tradutor: transição de uma língua para outra que marca posição no mundo

Data é comemorada em 30 de setembro em homenagem ao profissional que aproxima as relações entre povos e culturas de nacionalidades diferentes por meio da língua

Há dois anos no mercado, a Lançante Corporate, primeira Agência de Tradução de Idiomas do Amapá, celebrou o Dia do Tradutor, neste 30 de setembro, contabilizando avanços desde a sua fundação. O tradutor aproxima as relações entre povos e culturas de nacionalidades diferentes por meio da língua.

No Amapá, a agência desenvolve este serviço por profissionais que atuam em sete idiomas: inglês, francês, espanhol, italiano, árabe, alemão e japonês. De 13, o grupo saltou para 21 intérpretes e tradutores. Outro avanço significativo neste trabalho foi a composição de um quadro administrativo formado por alunos de graduação em Relações Internacionais, Jornalismo e Letras. Isso criou condições para estruturar o escritório da agência, em Macapá.

A nova investida da Lançante Corporate será a migração dos serviços de Tradução e Interpretação para o município de Oiapoque, há 517 km da capital. O escritório de fronteira será uma rota privilegiada para as relações estabelecidas com União Europeia, por meio da Guiana Francesa.

Segundo a CEO da Lançante Corporate, Stefanny Marques, essas escolhas têm apontado, ao longo dos meses, para um maior detalhamento das demandas do mercado local, de serviços mais requisitados e dos meses de alta e baixa recorrência. “Esses indicadores já possibilitam a orientação da agência para investimentos futuros, o que diz respeito ao perfil de cliente mais acessado e aos idiomas mais recorridos por eles”, visualiza.

Inteligência artificial nos serviços de tradução

Como desafio atual para a área de Tradução, a agência também está atenta ao surgimento e expansão das Inteligências Artificiais (I.As), que já são capazes de converter texto e áudio em até 100 idiomas.

No fim de agosto, o grupo Meta – empresa que controla as operações do Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads – anunciou a criação do SeamlessM4T, primeiro modelo multimodal e multilíngue de I.A. No mesmo período, a Google também anunciou o Duet AL, que oferece, entre outros recursos, o resumo e a anotação dos principais pontos de discussão, e a tradução de legendas automaticamente em até 18 idiomas.

“As Inteligências Artificiais são uma característica do nosso tempo. É uma inovação que não podemos negligenciar diante de sua infiltração social e capacidade de retenção de investimentos. Sobretudo porque elas não são perenes. Elas são criadas e pouco tempo depois, já surgem com novas atualizações e novos aparatos comerciais”, considera Stefanny Marques.

Valor humano

No entanto, Marques também acredita que a comunicação e o valor humano serão os ativos estratégicos nesta valoração de resultados. Para ela, o mercado está em busca de pessoas cuidadosas, que manejem bem as palavras e saibam trabalhar coletivamente, a fim de minimizar situações de conflito provocadas por interesses divergentes.

“Esse trabalho de acrobacia nas palavras e na produção de sentido, recorrentes no discurso, são a especialidade dos tradutores e intérpretes, o que as I.As ainda não conseguem desenvolver”, pontua. Ainda segundo a diretora da agência, quando uma equipe possui segurança, alinhamento dos propósitos e um espaço onde possa ser ouvida, os resultados são aprimorados.

Atenta aos possíveis impactos das I.As nos serviços de Tradução de Idiomas, a CEO da Lançante Corporate entende que, pelo menos num primeiro momento, essas tecnologias não irão substituir o trabalho dos intérpretes e tradutores. “Elas irão colaborar para o desenvolvimento de atividades dentro de uma cadeia de tradução e interpretação”, observa.

De acordo com especialistas em tecnologia da Fundação Getúlio Vargas (FGV), é preciso olhar para o organograma da empresa, plano de trabalho, estrutura dos fluxos e identificar onde as I.As podem ser utilizadas como auxiliares a estas tarefas dentro das empresas. Para os especialistas, dessa forma, as inteligências artificiais otimizam o trabalho do profissional e não diminuem a atividade humana como muitos ainda acreditam.

