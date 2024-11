TJAP inaugura mini loja que oferece roupas, calçados e kits de higiene pessoal, doados a pessoas em situação de rua

O Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) dará mais um importante passo em suas ações de cidadania, com a inauguração do Magazine “Pop Rua Jud – Amapá”, em espaço que funcionará no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) Norte, em Macapá, nesta sexta-feira (22), às 8h. O local, estruturado como uma miniloja, foi organizado para oferecer roupas, calçados e kits de higiene pessoal, doados por parceiros do programa, com distribuição organizada para pessoas em situação de rua.

O programa obteve resultados concretos ao unir forças com instituições e a sociedade civil, para oferecer oportunidades de transformação e o trabalho vai muito além da distribuição de bens. A iniciativa cria conexões e promove ações que permitem que essas pessoas possam visualizar um futuro mais digno e independente.

O evento será aberto ao público e contará com a presença de magistradas e magistrados, servidoras e servidores, parceiros do projeto e representantes da sociedade civil.

Reconhecimentos no Prêmio CNJ de Boas Práticas

O Pop Rua Jud Amapá tem se destacado nacionalmente por seu impacto social. Recentemente, foi reconhecido no Prêmio CNJ de Boas Práticas.

Categoria Inovação na Prestação de Serviços Jurisdicionais: O TJAP foi vencedor com o projeto “Sexta Restaurativa Pop Rua Jud”, que promove atendimentos e atividades restaurativas voltadas para a população em situação de rua;

Categoria Impacto Social e Transformação: O TJAP recebeu Menção Honrosa com o projeto “Cejusc Pop Rua Jud”, que atua na mediação e conciliação de conflitos que envolvem esse público.

Inauguração do Magazine “Pop Rua Jud – Amapá”

Dia: 22 de novembro de 2024 (sexta-feira)

Horário: 8 horas

Local: CEJUSC Norte

Entrevistado: juiz Marconi Pimenta, coordenador do Pop Rua Jud Amapá

Endereço: Rua da Cidadania, s/n — Infraero II, Macapá — AP (ao lado do TRT-8)

