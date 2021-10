Oiapoque recebe Festival Gastronômico Drive Thru na próxima sexta (29)

Cada um dos 19 restaurantes participantes oferece um prato inédito, preparado com ingredientes regionais a preço único. Oiapoque está distante da capital, Macapá a 590Km, na fronteira do Amapá com Saint George, território Francês

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), Associação Comercial e Industrial de Oiapoque (Acoi) e Prefeitura Municipal de Oiapoque (PMO), promovem o Festival Gastronômico Drive Thru Sabores da Fronteira em Oiapoque, no Monumento do Marco Inicial, na orla da cidade, no período de 29 a 31 de outubro, das 19h à meia noite. Evento presencial na modalidade drive thru, é aberto ao público e o valor único do prato é de R$ 25 reais.

Segundo a gestora de projetos de Políticas Públicas do Sebrae no Amapá (UPP), Francinne Bacelar, são imprescindíveis para concorrer à premiação do Festival Sabores da Fronteira, receitas inéditas, com uso de ingredientes regionais; uso de nomenclatura e características regionais; receita melhor avaliada pelo júri técnico e a mais votada pelo público; bem como respeitar as regras contidas no edital.

“O edital estabelece no festival, os critérios de originalidade na apresentação dos pratos, estética da apresentação final do prato; porcionamento, quantidade adequada à proposta; posicionamento dos itens que compõem a produção culinária e valorização do item principal; e análise sensorial, valorização e equilíbrio dos sabores; aromas; texturas; cores e formas”, disse a gestora de projetos da UPP/Sebrae/AP, Francinne Bacelar.

Premiação

As premiações nesta segunda edição são às melhores receitas por categoria – 1º lugar na categoria Restaurantes, Churrascarias e Buffets; 1º lugar na categoria Hamburguerias, Lanchonetes, Pizzarias e Bares; e 1º lugar na categoria Sorveterias e Docerias. O primeiro colocado de cada categoria receberá a premiação no valor de R$ 1 mil reais, uma (1) consultoria técnica do Sebrae e um (1) troféu.

Negócios

Evento apresenta pratos inéditos preparados com ingredientes regionais de 19 empresas dos segmentos restaurantes, churrascarias, buffets, hamburguerias, lanchonetes, pizzarias, bares, sorveterias e docerias, entre elas, Docikas – Karolina Graciano de Aquino Farias – Mei (Brownie-Açu); Comideria Artesanal – A.C.Costa dos Reis – Me, Ana Cláudia Costa dos Reis (Rei da Amazônia); Sushi Delícia Fronteira – Lucian Furtado Ribeiro – Mei (Sushi Prato Combinado); Picanha na Telha – Francisco Charles da Silva (Cochon de Frontière); Chocolates Cassiporé – F.G.O. Paixão Eireli – Flávia Gabriela Oliveira Paixão (Petit Gateâu); Copacabana – L G Recharte Importação e Exportação (Filé Mignon à La Copacabana); Saborear Silva – Ramiris de Souza Nascimento – Mei (Pastel do Norte); Sushi da Fronteira – Brenda Hana Batista Lima (Oriental Tucuju); Sorveteria Sabor da Fronteira – Marinalva do Socorro Mafra Santos (Sorvete Amapaense); Cleide do Tacacá – Cleide do Socorro Martins da Silva (Segredo da Cleide); Cesta Personalizada Oyp – Kelly Oliveira Reis (Costela de Porco no Barbecue Apimentado com Baiarrá); Chef’s Burguer – Cleuson Baia da Silva – Mei (Redburguer); Zap Lanche – Leliane de Lima Pinheiro – Mei (Toscana Burguer); Drika Bar e Restaurante – Adriana da Silva Lima (Batata Recheada); Lanchonete e Pastelaria do Theo – Simone Carvalho da Mota (Pastel de Camarão Catupiry); Parada Obrigatória – Cleonaldo da Silva (Camarão ao Molho da Fronteira); Sorvefrio – H.A da Silva (Sorvete); Café House – Francilene da Rosa Reis (Hambúrguer Moda da Casa); e Sabor Latino – Orlmes Rafael Naranjo Marentes (Baguete Americano).

