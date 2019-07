Mais de 30 artistas se apresentam nesta semana no Macapá Verão

Com sucesso de público, a programação do Macapá Verão 2019 entra na terceira semana com mais de 30 atrações e diversão para toda a família. Nesta semana, haverá as estações Lunar, Brega, Esporte, Nerd e Criança, além da domingueira.

O evento conta também com feira de artesanato, gastronomia, distribuição de mudas, exposição de artes visuais, contação de histórias, capoeira e teatro.

Estação Lunar Amapá / Guiana Francesa – 18 de julho

Negro de Nós – 20h

Movimento Cultural Ancestrais – 20h30

Música tradicional Guiana Francesa – Música Criola de Tambor – 21h

Denis Lapassion – 21h30

Clara Nugent – 22h

Finéias – 23h

Exposição retrô-expectativa – 20h à 0h

Exposição de Carla Nobre – 20h

Estação Brega – 19 de julho (sexta-feira) – 19h à 1h

Banda Moara – 20h

Suelen Braga – 21h

Jomasan – 22h

Mauro Cotta – 23h

Estação Esporte – Futlama – 20 de julho (sábado) – 9h às 13h

IV Torneio de Futlama

Complexo Turístico do Jandiá

Estação Esporte – remada – 20 de julho (sábado) – 14h às 18h

Complexo Turístico do Jandiá e Complexo Turístico do Araxá

Moises Sandino – 16h

Estação Verão Nerd – 20 de julho (sábado) – 15h às 22h

Programação na sexta-feira na Praça Veiga Cabral, com concurso de Cosplay, batalhas de games, esportes radicais, e apresentações de artistas da música alternativa, dança, exposição de artes visuais, feira de artesanato, e gastronomia.

Exposição “Capitão Açaí” – 16h

Apresentação de Cosplay – 16h30

Keona Spirit – 19h

Fazendinha – Domingueira – 21 de julho

Samba de Gafieira – 14h30

Banda Chocolate com Pipoca – 15h

O Sósia – 16h

Beto 7 cordas – 16h30

Adenor Monteiro – 17h30

Curiaú – Domingueira – 21 de julho (domingo)

Amado Amancio – 15h

Praça CEU das Artes – Estação Criança – 21 de julho (domingo)

Capoeira Quinga pra Vida – 16h

Entrei na Roda – 16h30

Mercador de Contos – 17h

Palhaçada e Dança – 17h30

Chapeuzinho Vermelho em Conspiração Jantar – 18h

Cadê o Brilho da Estrela – 18h30

Movimento Sem Limite – 19h

Cássia Lima

