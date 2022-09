“Esse momento foi único, na luta pelos direitos da população indígena. Nós falamos da nossa realidade e acreditamos que podemos juntos construir uma nova história para os indígenas do Amapá”. Afirmou Merlane Tiryó, estudante de direito.

As políticas de educação, cultura, saúde, assistência social e esporte, voltados para os povos indígenas do Amapá foram pautas do encontro na tarde de ontem, 19. A reunião foi conduzida pelo candidato a vice de Clécio, Teles Jr. e teve a participação de representantes das terras indígenas de Oiapoque, Waiãpis e do Parque do Tumucumaque.

“Boa parte dos anseios apontados por eles já estão inseridos em nosso plano de governo. Nós vamos ampliar as políticas públicas de respeito e promoção da cultura dos direitos indígenas, além de garantir assistência à saúde com adequação de enfermarias destinadas à eles, respeitando suas particularidades culturais, e muito mais”. Garantiu Antônio Teles.

Pensando nesses entraves, o plano de governo de Clécio prevê construção, reforma e revitalização de Escolas Indígenas Estaduais nas Terras Indígenas de Oiapoque, Waiãpi e Parque do Tumucumaque pra que crianças e adolescentes não precisem sair de suas terras em busca de educação na capital. Além de apoiar a formação de profissionais indígenas nas áreas de educação e saúde e realizar os jogos indígenas do Estado do Amapá.

Assessoria de Comunicação – Clécio 77

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...