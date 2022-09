Estudantes de comunicação recebem prêmios por criação de conteúdo sobre conservação

Três estudantes de comunicação ganharam a primeira colocação no Hackathon Amazônia Viva, realizado pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS) no último fim de semana e receberam o prêmio de R$ 4 mil com a apresentação de um vídeo para redes sociais que faz um alerta sobre o desmatamento na Amazônia.

A programação faz parte do Desafio Amazônia Viva, que também lançou um concurso virtual para produção de conteúdo e está com inscrições abertas até o dia 30 de setembro, por meio do link. O regulamento completo do concurso está disponível no site da fundação.

A equipe campeã, denominada “Aruanas”, foi formada pelos estudantes Beatriz Souza e Raimundo Nonato, ambos da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), e Emile Souza, do Centro Universitário Fametro.

O segundo lugar, com o prêmio de R$ 2 mil, ficou com a equipe “Boitatá Digital” que abordou o tema sobre queimadas na Amazônia e foi formada pelas estudantes de jornalismo da UFAM, Yasmim Tabosa, Isabella Lyssa e Thalita Bandeira.

Já a terceira colocação ficou com a equipe “Minas”, levando o prêmio de R$ 1 mil, com a apresentação de um conteúdo digital sobre garimpo ilegal. O time foi formado pelas estudantes Lawanda Marinho e Nayara Serrão, ambas cursam Relações Públicas na UFAM, e Rafaela Dias, que faz Publicidade e Propaganda na Faculdade Martha Falcão.

O Hackathon Amazônia Viva aconteceu na sede da FAS, localizada no Parque Dez, e começou no sábado, 17 de setembro, com especialistas apresentando aos estudantes palestras sobre desmatamento, garimpo ilegal, cidade limpa, queimadas e Amazônia nas eleições 2022, além de orientações sobre como usar a comunicação como ferramenta de engajamento social e combate às Fakes News.

O primeiro dia teve a participação do superintendente de Inovação e Desenvolvimento Institucional da FAS, Victor Salviati; do ambientalista nacional e presidente da Fundação Flores, Mário Mantovani; da Drª Alessandra Nava, que é pesquisadora da ILMD/Fiocruz Amazônia; do mestre em biologia e professor da UFAM, Henrique dos Santos; do fundador e diretor executivo do Instituto Escolhas, Sérgio Leitão; da Drª em ecologia e pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Rita Mesquita; e da apresentadora de TV e influencer digital, Karen Mabel.

“A proposta desse Hackathon foi trazer uma comunicação nova com as ideias dos estudantes que estão participando, que fosse diferente daquelas pessoas que já vivem no ciclo ambiental, daqueles que têm as informações pelas grandes mídias e para combater as fakes news, informação sem qualificação”, disse o ambientalista e conselheiro da FAS, Mário Mantovani, que abordou a temática “Amazônia nas Eleições 2022”.

Já a pesquisadora do INPA, Rita Mesquita, afirmou na sua palestra sobre “Cidade Limpa e o bem-estar dos amazônidas”, que o dilema da limpeza é um assunto importante e deve ser amplamente debatido na região amazônica. “Manaus é uma mega cidade e tem os mesmos problemas que todas as cidades, porém cresce em cima de uma mata primária, cortada por 44 km de cursos d’água, como rios e igarapés, sendo poluídos com toneladas de lixos todo dia. Então, essa é uma realidade dura e que a gente ainda não conseguiu reverter”, disse Rita.

A Drª Alessandra Nava, que é pesquisadora da ILMD/Fiocruz Amazônia, explicou como as queimadas fazem mal para a saúde da população na Amazônia. “O desmatamento é muito mais do que a retirada da vegetação, porque tem uma alteração na questão de hospedeiros em reservatórios importantes de doenças. Quando falam que a próxima pandemia pode vir dos bichos da floresta, não é a demolição da floresta, é a questão de que se você desmata, queima, você perde essa diversidade que funciona como uma proteção para a população humana de doenças zoonóticas emergentes, como por exemplo, a Covid-19”, disse Nava.

Jurados e apresentações

As apresentações dos conteúdos gerados pelos competidores aconteceu no domingo, 18 de setembro. As artes e vídeos foram analisados pelo júri técnico formado pela coordenadora de Políticas Públicas e Cooperação Internacional da FAS, Giovana Figueiredo, o ambientalista Mário Mantovani, a CEO da Revista Cenarium, Paula Litaiff, a diretora de conteúdo do Jornal A Crítica, Aruana Brianezi, e o diretor de arte, Luiz Almeida.

Os três melhores conteúdos serão divulgados no site e nas redes sociais da FAS e fazem parte das atividades da campanha, promovida pela instituição, “Eu Voto na Amazônia Viva” que incentiva a população a escolher candidatos que tenham propostas em prol da conservação da floresta amazônica.

Sobre a FAS

Fundada em 2008 e com sede em Manaus/AM, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos que dissemina e implementa conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável, contribuindo para a conservação da Amazônia. A instituição atua com projetos voltados para educação, empreendedorismo, turismo sustentável, inovação, saúde e outras áreas prioritárias. Por meio da valorização da floresta em pé e de sua sociobiodiversidade, a FAS desenvolve trabalhos que promovem a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.

