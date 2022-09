Clécio recebe cartas para compromisso com a educação nas eleições 2022

A semana começou com uma pauta muito importante, educação. Na manhã de ontem, 19, Clécio reuniu com professores da rede estadual e federal de ensino, onde recebeu das mãos dos educadores cartas com propostas a serem implementadas nos próximos quatro anos nas escolas estaduais.

“Todas essas propostas contemplam educação quilombola, indígena e do campo e a maioria já estava no nosso plano de governo. Então se Deus quiser, vamos colocar em prática em prol de uma educação mais eficiente e inclusiva”, afirmou Clécio.

Participaram da reunião quatro segmentos importantes da educação. Representantes da Campanha Nacional pelos Direitos da Educação, União Nacional dos Conselhos Municipais, segmento que trata do ensino médio, ensino integral e ensino modular.

“Essa para mim é uma das agendas mais importantes por acreditar na educação como ferramenta de transformação, mesmo. E como professor, tenho muitos sonhos grandes para a educação das nossas crianças e adolescente”. Afirmou Clécio

Para a coordenadora estadual da Campanha Nacional pelos Direitos da Educação nas eleições de 2022, professora Antônia Andrade esse é um momento importante em que o candidato Clécio se compromete em atuar pela educação pública, gratuita, laica, inclusiva e de qualidade com o financiamento adequado para todos. “Esse é o nosso sonho e esperamos que o futuro do Amapá seja diferente”, pontuou.

Já para a professora do ensino médio, Carla Sabrina, é uma satisfação a equipe de professores ser recebida por Clécio para falar sobre melhorias para a educação.

“Isso mostra a preocupação e o compromisso do candidato com a educação. As nossas escolas precisam de uma estrutura melhor para que possamos fazer o que está na legislação. Ampliar a carga horária e ofertar o itinerário formativo para que o estudante seja incluído no mercado de trabalho e ingresse em uma faculdade”. Afirmou Carla Sabrina, professora do ensino médio.

Em seu plano de governo, Clécio tem como uma de suas prioridades a valorização dos servidores da educação.

“Esse encontro foi muito marcante porque nós acreditamos que a Universidade Federal do Amapá pode estreitar laços com o Governo do Estado, principalmente na área tecnológica. Nós precisamos tirar o atraso que a pandemia causou, sobretudo nas áreas de exatas e tecnológicas nos alunos da rede pública”. Afirmou Cristina Baddni, professora da Universidade Federal do Amapá.

Assessoria de Comunicação – Clécio 77

