Covid-19: Lote de vacinas pediátricas da Pfizer chega ao país segunda

Nesta segunda-feira, está prevista a chegada do quinto lote de vacinas pediátricas da Pfizer a serem distribuídas para todo o Brasil. A estimativa é da própria fabricante, que vai enviar, de Amsterdam, mais de 1.800 mil doses para a aplicação em crianças de cinco a onze anos.

A Pfizer informou, ainda, que o total a ser enviado para o Brasil, em fevereiro é de 5 milhões e 400 mil doses pediátricas. Elas serão distribuídas nos voos da próxima segunda, do dia 17 e na aeronave que chega no dia 24 desse mês.

Alguns estados aproveitaram o sábado para incentivar pais e responsáveis a levar os pequenos para serem vacinados. Em São Paulo, por exemplo, o governo organizou um mutirão – o dia C – com postos abertos até as 7h da noite, para garantir o maior número possível de crianças imunizadas.

Importante lembrar que, mesmo sem horário estendido, grande parte das cidades e as principais capitais do país seguem vacinando crianças e adultos, neste fim de semana. Os horários de encerramento podem variar entre 4h da tarde e 6h. Lembrando que os imunizantes liberados para a esse público já tiveram eficácia e segurança asseguradas.

